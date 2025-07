La crisis económica sigue impactando en diversos sectores del país, y uno de los más golpeados ha sido el de los kioscos. En el último año, alrededor de 16.000 locales del rubro cerraron sus puertas en Argentina, según informó la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA). Esto representa una caída del 15% en el total de kioscos activos, que pasaron de 112.000 a 96.000. La mayor parte de estos cierres ocurrieron sin grandes manifestaciones ni repercusión mediática, pero afectaron a miles de familias. En San Juan, la situación va a contramano: en lo que va del año, solo un kiosco bajó sus persianas.

Claudio Rimza, presidente de la Cámara de Kiosqueros de la provincia, afirmó en diálogo con DIARIO HUARPE que el sector está lejos de vivir un escenario tan crítico comparado con la referencia nacional. “Muy poca gente ha tenido que cerrar”, aseguró. Según datos de la asociación que representa, el referente aclaró que solo un kiosco cerró en el primer semestre del año. Las ventas, según indicó, se mantienen en niveles normales e incluso esperan que puedan seguir creciendo. “El kiosco tiene que tener de todo para poder funcionar, si no tenés de todo no vendés”, resaltó.

Publicidad

Según explicó, en la provincia han proliferado los kioscos de barrio con ventas desde ventanas, pero muchos de ellos cierran rápidamente por falta de experiencia y mala administración, solo este tipo de locales vive una situación compleja, los negocios tradicionales se la rebuscan para continuar.

“Se creen que es soplar y hacer botella y no es tan fácil. El que no sabe trabajar se termina fundiendo. Abren y al poco tiempo cierran porque no saben administrar el dinero que entra y sale y hasta comen los productos que venden y se quedan sin capital”, detalló Rimza.