"Me da miedo todo esto". Con esa frase sintetizó todo el sentir del equipo periodístico de fútbol de Radio Sports 89.9 en San Juan, Claudio Bonomo, periodista, referente radial y uno de los propietarios de la emisora. En diálogo con DIARIO HUARPE, Bonomo contó que se les ha prohibido el ingreso al Club Atlético San Martín por el solo hecho de "ser críticos con la gestión actual". Denunció que la orden de prohibición se dio durante la última asamblea que organizó la comisión directiva de club y que, según les manifestaron los mismos socios que estuvieron en dicho encuentro, fue "el presidente (Jorge Miadosqui) el que dio la orden".

El equipo de Radio Sports se preparaba para la cobertura periodística para el partido de este lunes 21, donde San Martín enfrenta de local a Deportivo Riestra, en un partido clave buscando la permanencia en la Primera División de la Liga Profesional del fútbol argentino, sin embargo, nada salió como esperaban. Habían enviado los pedidos de acreditación correspondientes para la mencionada cobertura, pero el pasado día sábado no les entregaron los QRs necesarios ni permisos para hacer la transmisión. Según contó Bonomo, él mismo hizo consultas con el jefe de prensa de San Martín y con el vicepresidente de San Martín, Pablo Slavutsqui, pero no hubo respuesta alguna. Silencio de radio.

Publicidad

Con esto comenzó un peregrinar para saber qué ocurrió, pero en ese momento cayó el baldazo de agua fría. Les llegó la información que durante la última asamblea que convocó se decidió prohibirles el acceso al club por haberlos "matado" al aire, es decir, ejercer el derecho periodístico de poder criticar. “Hace rato venimos en una postura crítica marcando la situación desde lo deportivo, diciendo que la cancha que no está en condiciones, del trato que reciben los colegas que llegan a San Juan", explicó Bonomo a este medio.

“El presidente (Jorge Miadosqui) dio la orden, esto dicho por personas que estaban en la misma asamblea. Los mismos socios que estaban en la asamblea me lo contaron. Tenían un problema con Kike Bonomo (Ndr: periodista del medio) que estaba siendo crítico”, aseveró el referente de Radio Sports.

Bonomo, uno de los propietarios de la radio, dijo que “siempre he sido un tipo de crítica, pero para sumar” y que lo sorprendió esta decisión intempestiva que atenta contra su derecho a la libertad de expresión y contra su derecho a trabajar, ya que, "se metieron con nuestra fuente de trabajo. El equipo de fútbol de Radio Sports somos 10 personas, entre comentarista, relator, operador, redes y cada familia que está detrás”.

Publicidad

“Es una situación incómoda, triste, tendría que estar preparándome para cubrir el partido, pero no puedo por todo esto. Me da mucha vergüenza porque San Martín se merece algo mejor”, aseguró Bonomo, al tiempo que agregó que “queremos saber por qué no nos acreditaron”, ya que oficialmente aún no han tenido respuesta.

“Hace 30 años que estoy ligado al periodismo. Me da miedo todo esto, no por mí, porque yo estoy hecho, sino por la gente que está detrás. Por los colegas que el día de mañana quieran criticar se terminen viendo afectados”, explicó afectado Bonomo, que contó que harán presentaciones legales para garantizar sus derechos constitucionales, sin embargo contó que se han topado con una contra: “Nos estamos enfrentando con un poderoso. Hablé con cuatro abogados, no quisieron representarnos porque eran simpatizaban con el club o eran socios y no querían tener problemas”.

Esto se da según dijeron, ya que Miadosqui es no solamente el presidente de San Martín, sino también secretario de Selecciones Nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Publicidad

La libertad de pensamiento y expresión está garantizada por la Constitución Argentina en su Artículo 13, Inciso 3: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Incluso desde la Asociación de Entidades Periodísticas de la República Argentina (Adepa) han manifestado en reiteradas oportunidades su apoyo a los medios y periodistas que vean coartada su derecho al trabajo y a la libre expresión.

Dato

Este lunes 21 a las 21.15 horas, mientras San Martín enfrente a Deportiva Riestra, en Radio Sports no habrá transmisión, sino tanda y música.