En los últimos días, se dieron a conocer nuevos detalles acerca del dramático accidente que sufrió el actor Jeremy Renner el año pasado, cuando fue arrollado por una máquina quita nieve mientras ayudaba a una familia durante una ventisca.

Los dramáticos detalles del accidente

El actor que interpreta al arquero Hawkeye en las películas de Marvel debió ser hospitalizado de urgencia al haberse fracturado unos 38 huesos y de acuerdo con una serie de declaraciones recientes, el corazón del actor dejó de latir por unos momentos.

De acuerdo a lo que declaró en los últimos días el actor Michael Beach sobre el accidente: “Jeremy es un caballo de guerra, hombre. Quiero decir, ese tipo, ya sabes, se roció 38 huesos. De hecho, murió, lo que no supe hasta que me lo dijo, y ha estado volviendo. Y dice que no estaba seguro de cómo sería”.

Además, continuó: “Pero estaba listo. Y dice que cada semana se siente más fuerte y más fuerte. Y no ha habido interrupción por sus habilidades físicas o no. Está en ello. Es genial. Sí, es un gran tipo. Y es tan duro como las uñas”.

El dramático relato

Por otro lado, reveló que pasó con la persona a la que ayudó: “Y ya sabes, su sobrino, a quien salvó, trabaja en el programa. Así que obtienes un par de perspectivas, y ellos no tienen reparos en contarte lo que estaba pasando, cómo se sintieron y todo eso. Así que es una perspectiva única de la historia de cómo Jeremy Renner fue atropellado por un quitanieves”.

Incluso, un vecino de la zona del accidente declaró: “En un momento sintió una sensación húmeda, se volvió de este color verde grisáceo y siento en mi corazón que lo perdimos por un segundo. Cerró los ojos y solo traté de mantenerlo despierto. Realmente siento que falleció por un par de segundos, lo sentí”.