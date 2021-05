Afirman que la audiencia pública por el proyecto fotovoltaico de la Pampa El Leoncito ya se hizo

Tras la polémica que se desató en Calingasta la última semana de abril al circular el rumor que afirmaba que se iba a desmontar un bosque de retamos de 300 años para instalar una planta fotovoltaica y eólica en las inmediaciones del Parque Nacional El Leoncito, DIARIO HUARPE se contactó José Luis Espinosa, director de Gestión Ambiental de la secretaría de Ambiente de la provincia y el funcionario confirmó que "la Audiencia Pública ya se hizo" y que "el proyecto ya tiene la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)".

“Primero quiero aclarar que el proyecto es una planta solar y no contempla energía eólica”, empezó diciendo Espinosa. “Este proyecto tiene Audiencia Pública aprobada sin objeción en el 2019 y Declaración de Impacto Ambiental. Es decir, por estas horas estoy esperando que el área técnica diga qué otro informe necesita para evaluarlo y aprobarlo”.

José Luis Espinoza, director de Gestión Ambiental.

Espinosa dijo que el proyecto en cuestión ya tiene la Audiencia Pública y la Declaración de Impacto Ambiental porque es el mismo proyecto que se presentó hace años en la zona norte del terreno y que luego el estado provincial, expropió.

“En aquel entonces, después que se hiciese la Audiencia Pública y el proyecto lograra la Declaración de Impacto Ambiental, el Estado Provincial expropió esa parte del terreno y el dueño decidió trasladarlo a la zona sur de esa misma propiedad; a tres o 5 kilómetros del centro de la Pampa El Leoncito”, manifestó. “Por lo tanto, estamos hablando de otro proyecto, pero en el mismo eco topo; es decir, no hay una variación ambiental”.

Respuestas al intendente

Con respecto a lo que dijo Jorge Castañeda en DIARIO HUARPE en relación a que desconocía la existencia de tal proyecto y que consideraba necesario hacer una audiencia pública, Espinoza dijo: "No hace falta que le tengamos que decir a él qué proyecto entra o no a la secretaría de Ambiente. Ahora, si el proyecto se aprueba o va a una audiencia pública, se le comunicará con su debida antelación. Además, la consulta previa ya se hizo, se publicó en edictos y en el año 2019 se notificó al municipio. Por eso a la consulta no lo descarto ni lo integro al tema. Podría hacerse o no. Lo hablaremos en el área técnica y el área legal. Pero yo creo que la licencia social ya la tuvo en su momento".

Otros avales

Tal como lo adelantó DIARIO HUARPE, Espinoza confirmó que el proyecto ya tiene los informes del Ministerio de Turismo, del Complejo Astronómico El Leoncito (Casleo), del Parque Nacionales y de Bosques Nativos que posibilitarían su aprobación final.

"El Ministerio de Turismo dice que el proyecto no toca el camino del Inca; el Casleo y Parque Nacionales apoyan el proyecto porque necesitan energía eléctrica; y Bosques Nativos opinó que en ese lugar se pueden hacer obras de interés publico, obras de infraestructura, camineras, obra eléctricas. Es decir, este tipo de proyecto es compatible y por eso lo estamos evaluándolo". expresó.

Impactos muy subjetivos

En relación al impacto negativo que el proyecto pueda llegar a causar en el paisaje del lugar, Espinoza manifestó: "El impacto visual, el impacto paisajístico, son impactos muy subjetivos. Habrá personas que le puede gustar y otras no. Pero puedo asegurar que a la mayoría le va a gustar porque va a decir, che si no ponemos esto acá que no hay nada, no se va a poder hacer nada". Luego reforzó: "Si esto no se hace acá, no se hace en ningún lado. Yo he visto este tipo de obras en praderas, en bosques 10 veces mejores que este y lo hacen porque están generando energías limpias. Resulta que acá estamos proponiendo la producción de engrías limpia y resulta que estamos en un papel retrogrado".

A la hora de arriesgar fechas de confirmaciones el funcionario dijo: "No sabemos en tiempo cuanto puede llegar a durar este proceso de aprobación. Puede llevar días, semanas o meses, no creo que sean meses ni tampoco días", concluyó.