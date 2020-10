Afirman que la mayoría de las reservas en Calingasta van a ser reprogramadas

La aparición del primer caso positivo de coronavirus en Calingasta le puso un freno a los planes organizados por la autoridad ministerial y la municipalidad cuyo fin era que este fin de semana largo volviera el turismo interno en aquel departamento cordillerano.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, Daniel Paroli, en comunicación con DIARIO HUARPE afirmó: “Desde la entidad vimos bien que por lo menos un departamento de los 19 diera el puntapié inicial y fuera agraciado con esta apertura. Por ese lado, estábamos muy contentos. Por otro lado, entendemos que esta marcha atrás responde al sentido común”.

El especialista puntualizó que, según datos que manejan desde la Municipalidad de Calingasta, hasta el momento de la confirmación del caso de coronavirus 80% de los alojamientos del departamento estaban reservados para los 10, 11 y 12 de octubre.

Paroli dijo que “en un alto porcentaje no se va a devolver los importes recibidos a título de señas o de cobranza total por el alojamiento. Esto dependerá de qué tanto quiera quedar bien cada uno con su cartera de clientes, pero exceptuando el ‘veranito’ en julio, los prestadores llevan 190 días sin trabajar. Entonces deberán reprogramarse estas reservas, yo creo que siempre se le da una buena solución a estos temas”.

En este sentido, el titular de la cámara indicó que “la mayoría de los prestadores ya se gastó la plata que recibió” porque a pesar de que el sector se mantiene cerrado desde marzo pasado, sigue haciéndole frente al pago de empleados, servicios, impuestos y mantenimiento de los complejos, cabañas y hoteles.

“Sin dudas, cuando dijeron que esa gente iba a trabajar, cazó unos mangos y se los gastó para pagarle al jardinero, al que mantiene la pileta, a las mucamas. Esto nos frenó y no sabemos hasta cuándo”, insistió.

Pedido de diálogo

El presidente de la entidad de turismo pidió que haya más diálogo con el ministerio y el Gobierno en general porque “estamos como perro en cancha de bochas, no sabemos para dónde disparar”.

“El Ministerio de Turismo se ha encargado todo este tiempo no de hablar con el intendente y sí con el dueño de los almacenes. O sea, han hablado con los agentes de viajes que son 54, con la Asociación Hotelera y Gastronómica que son 112, y ya para el ministerio habló con todo el turismo. Pero cuando hablamos de una reapertura del turismo interno, quien toma un rol preponderante es el turismo rural, llámese alojamientos y prestadores. Ni hablaron tampoco con la Cámara de Turismo de San Juan que aglutina a todos los sectores que hace turismo en San Juan”, disparó Paroli.

Finalmente, reflexionó que “tal vez cometimos el error de no pedir una reunión con la ministra Grynszpan a través de un expediente, sino mediante un mensaje o una charla telefónica. No lo hemos logrado”. No obstante, indicó que “aunque sea un poco tarde esperamos que nos convoquen”.