Afirman que nuevo impuesto no ahuyentará a los turistas extranjeros que visiten la Ciudad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los funcionarios del gobierno porteño que participaron hoy de una reunión informativa realizada en la Legislatura para presentar el proyecto que crea un ente de promoción turística de la Ciudad, sostuvieron que el impuesto que se pretende crear para solventarlo no ahuyentará a los visitantes extranjeros.



"Visit Buenos Aires" busca imponer a todos los turistas no argentinos mayores de 12 años un "Derecho de Uso Urbano" que va, dependiendo del tipo de alojamiento, desde los 0.50 hasta 1.50 dólares por noche, que deberán ser cobrados por los hoteles en nombre del nuevo ente "público no estatal".



Sobre los costos, el presidente del Ente de Turismo porteño, Gonzalo Robredo, dijo que los montos son "absolutamente insignificantes" si se toma en cuenta el promedio de gasto de los turistas en Buenos Aires y que, en la fase de preparación del proyecto, no han encontrado "ni una sóla estadística que diga que un turista no va a un lugar por la tasa de pernocte".



Luego de destacar la importancia del turismo como dinamizador económico a escala global, Robredo comentó que América del Sur recibe "sólo 2.6% del turismo mundial y Buenos Aires el 0.4%" y que, por ello, se necesita "de una política de estado que permita posicionarse mejor en un mercado competitivo".



"Creemos que poder posicionarnos tiene que ser a través de montos significativos, que no tiene que venir de los fondos de los vecinos sino que venga de los turistas a través de este Derecho de Uso", agregó.



Robredo insistió que "es un tributo al turista internacional, no al vecino, no a la empresa del sector turístico".



El funcionario comentó experiencias de promoción implementadas hace décadas por ciudades como Barcelona, la ciudad catalana que hoy cuenta con un presupuesto de 54 millones de Euros que se perciben a través de tributos como el propuesto en Buenos Aires.



Como es costumbre en la Legislatura, previo a que se desarrollara la exposición por parte del Poder Ejecutivo, hicieron uso de la palabra representantes de distintas asociaciones hoteleras que se manifestaron en contra del nuevo tributo, considerándolo excesivo, de difícil aplicación y contrario al fomento del turismo.



Convencidos que el proyecto avanzará y conseguirá rápida sanción, algunos actores prefirieron hacer propuestas a los diputados.



Entre otras propuestas pidieron que la tasa se cobre sólo a los mayores de 18 años para no desalentar el turismo familiar, que tenga un límite de aplicación a una cantidad máxima de noches de alojamiento y que la misma sea fijada en pesos con algún mecanismo de actualización.