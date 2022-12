Una problemática que se repite todos los veranos preocupa a los vecinos de El Encón. Durante las últimas semanas de altas temperaturas hubo baja presión en las casas de la localidad y los lugareños temen quedarse sin agua durante el verano. Esto es algo que les sucede en cada temporada y no quieren continuar sufriendo esta situación. Afirman que les está costando hidratar a los animales y por eso muchos ya se están muriendo de sed.

“Siempre terminamos atravesando el verano de la misma forma y sobreviviendo como podemos”, expresó Marisa Nievas, vecina y trabajadora de la Radio Comunitaria Campesina, a DIARIO HUARPE. Aseguró que el agua no llega por la baja presión que hay en la zona, lo que obliga a los ciudadanos a recurrir a otras alternativas para garantizar su abastecimiento. “En el barrio, en los últimos años, la presión del agua es cada vez peor”, contó con gran preocupación.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Los vecinos del El Encón sufres la falta de agua todos los veranos. Foto: captura.

Indicó que cuando suben las temperaturas, el escenario de escasez hídrica se agrava y eso está provocando que algunos quieran irse del pueblo por ese flagelo que un nunca logra resolverse. “La problemática del agua la tenemos siempre. Han hecho un pozo nuevo, pero está lerdo. Es un trabajo que en la agenda política puede seguir esperando”, manifestó la ciudadana.

Por otra parte, declaró que las familias que viven en el campo deben consumir agua que les lleva la Municipalidad de 25 de Mayo a través de un camión cisterna y llenan los tachos cada 15 días, lo cual es insuficiente para cubrir las necesidades de los ciudadanos. Nievas aseguró que muchos habitantes prefieren no tomar de ahí, porque llega en condiciones insalubres. “Es inhumando porque está sucio y prefieren a veces no consumirla debido a que el camión no se lava y en ocasiones no anda”, relató la vecina.

Este escenario de escasez hídrica está provocando que los animales de la zona mueran de sed por la falta del recurso, de acuerdo a Nievas.

Los habitantes del El Encón se dedican a criar animales. Foto: gentileza.

Nievas manifestó que los vecinos concurren constantemente a la municipalidad para presentar sus reclamos y buscar soluciones, principalmente respecto a la llegada del agua mediante los camiones cisterna.