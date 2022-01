Ahora 12, a punto de vencer: la interna secreta entre los bancos y el Gobierno

"Nosotros ya dimos nuestra postura: venimos viendo el tema desde hace varios días. Ahora veremos qué sale", confirma, en estricto off the record, el presidente de una de las entidades financieras más importantes de la Argentina, mientras hace el famoso gesto de Riverito con sus manos: "A cruzar los dedos".

Se refiere a la negociación que mantienen con el Gobierno por el Ahora 12, que vence mañana, y se renovará, pero las entidades piden varios puntos más de tasa, por la suba del costo del fondeo que tuvieron a partir de la decisión del Central de subir la de Leliq, razón por la cual se encarecieron las 12 cuotas por fuera del plan oficial.

"Nosotros no pedimos una tasa en particular, sino que analizamos y presentamos opciones. Entiendo que para que esto sea sostenible los comercios no deberían pagar una tasa muy inferior a la del nuevo plazo fijo, que es del 39%", revela el número uno, acostumbrado a negociar con los funcionarios del Ministerio de Producción, la Secretaría de Comercio y el Banco Central.

En principio, salvo que surja algo, no debería haber más reuniones. El banquero no es iluso: no espera que les aumenten la tasa del Ahora 12 del 25% actual al 39%, que es lo que les obligan a pagar por los depósitos a 30 días.

"No esperamos eso, pero tampoco que sea casi la mitad como ahora. ¿Quién obtiene hoy crédito al 25%?", se pregunta.

"Las subas de tasas que impulso el BCRA tiene, como objetivo de política económica, subir las tasa activas y pasivas. Eso lo logró. Los bancos tienen ahora que pagar más por su fondeo y también subieron las tasas de préstamos", advierte el presidente de una de las grandes entidades del sistema financiero, en estricto off the record.

"Ahora 12 ha quedado fuera de eso. A los bancos les subió el costo de fondeo, pero Ahora 12 sigue igual. Hoy genera quebranto. Por lo tanto, debemos calibrar el Ahora 12 a la nueva realidad, que sea un negocio equilibrado y sustentable. También ha subido alto la incobrabilidad, aspecto que hay que tener en cuenta", agrega la fuente, acostumbrado a sentarse a negociar sobre estos temas con el Gobierno.

¿Qué harán los bancos si el Gobierno les obliga a subsidiar tanto la tasa? Agudizar lo que ya viene pasando hasta ahora.

Cada vez son más las personas que se encuentran con esta respuesta a la hora de pagar algún electrodoméstico caro en las cadenas de retail.

La dinámica se repite cuando el titular de una tarjeta de crédito ya usó gran parte de su cupo para comprar en cuotas. Pero no necesariamente se debe a un exceso en sus gastos, sino que en muchos casos responde a la falta de actualización de los límites por parte de los bancos, en momentos en los que la inflación deteriora cada vez más el poder adquisitivo de esos topes.

El tema es que a las entidades no siempre les conviene ampliarlo, ya que una buena proporción de los pagos se realiza a través de los programas Ahora 12 y Ahora 18. Entonces, sólo se lo actualizan a aquellos clientes VIP que se lo demandan.

