La empresa Albardón SRL, que cubre gran parte del servicio de transporte público en Chimbas, informó que entre el 15 y el 20 de julio de 2025, 10 vidrios de sus unidades fueron dañados como consecuencia de ataques con piedras. Según comentó la gerenta general de la firma a HUARPE TV, Viviana López Puerta, el hecho más grave ocurrió en una sola noche, cuando cinco colectivos fueron atacados en la zona norte del departamento.

“En cinco días nos rompieron más de 10 cristales, pero en un solo día nos rompieron cinco unidades”, explicó López Puerta. La empresa aseguró que los episodios suceden en una misma zona ya identificada como problemática por su nivel de vandalismo. De acuerdo a sus estadísticas internas, los ataques se incrementan en invierno y suelen ocurrir entre las 19 y las 23 horas.

La empresa remarcó que el mayor problema no es solo el daño material, sino el riesgo físico que corren las personas a bordo. “Últimamente lo que nos está produciendo son lesiones en nuestros pasajeros y sobre todo en los choferes”, señaló la gerenta, y agregó que, en algunos casos, una piedra cayó sobre un bebé, generando situaciones de extrema tensión.

Cuando una unidad es foco de un ataque de este tipo, la empresa activa un protocolo que incluye detener el colectivo, contactar a la policía para brindar seguridad y, en caso de ser necesario, trasladar a personas lesionadas. “Se nos complica en procedimiento, pero de alguna manera, el que tuvo un daño o una lesión, la empresa luego contrata seguros y puede haber un resarcimiento”, explicó.

En muchas ocasiones, los incidentes no quedan registrados oficialmente, ya que no se generan denuncias si no hay heridos. “Tenemos noches de cinco o de seis roturas, o semanas que nos han roto 10 y no hubo lesiones. Eso no queda documentado. La información la tiene solo la empresa”, detalló López Puerta.

La gerenta también se refirió a la coordinación con las fuerzas de seguridad. Dijo que mantuvieron reuniones con distintas comisarías para mapear las zonas de riesgo y planificar medidas preventivas. Sin embargo, admitió que los recursos disponibles suelen ser insuficientes. “Siempre es escasa la presencia. Tenemos que actuar preventivamente. Una vez que tiraron la piedra, nada podemos hacer”, advirtió.

La situación llevó a la empresa a considerar no ingresar a determinadas zonas. “Si no van a cuidar el medio que los transporta, entonces ¿para qué hacemos el esfuerzo de llevarlos? Eso es una decisión que puede durarme cinco minutos, porque Tránsito y Transporte de San Juan es quien nos define los recorridos”, señaló la gerenta.

Según sus registros, los ataques se concentran en horarios nocturnos y con bajas temperaturas. “Hay estadísticas, y nosotros llevamos estadísticas, que en ciertos lugares, en momentos de 19 horas en adelante, y en momentos que ha hecho frío hemos sufrido este tipo de ataques”, aseguró.

La empresa afirmó que seguirá trabajando junto a las autoridades provinciales, la Policía y las uniones vecinales para articular soluciones. Mientras tanto, teme que estos hechos continúen y se agraven. “Temo por la vida de mis choferes y por la vida del pasaje transportado”, concluyó López Puerta.