El Presidente aseguró que no habrá ajuste por el acuerdo con el FMI

Con una activa participación de legisladores de la oposición y abucheos en varios momentos, el presidente Alberto Fernández cumplió con el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. En este contexto, con Cristina Fernández y Sergio Massa a su lado, el mandatario aseguró que no habrá “ajuste por el acuerdo con el FMI”, que no se harán “tarifazos” como en otros momentos y que, a diferencia de cuándo se tomó, el acuerdo para pagar la deuda con el FMI “será enviado para que los legisladores analicen todos y cada uno de los puntos” del entendimiento que “pido que se apruebe”.

Ante la atenta mirada del gobernador Sergio Uñac, Fernández afirmó que “el nuevo acuerdo no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior. Es una refinanciación de aquel préstamo que nos permite no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos”, indicó en el mensaje presidencial. Y agregó: “Es una refinanciación de aquel préstamo que nos permite no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos. Se usará dinero del propio FMI que empezará a pagarse dentro de cuatro años y medio y con la premisa que siempre tuvimos que es que sin crecimiento no se puede pagar lo que se debe, más allá de la voluntad que asumimos”.

Fernández, agregó que “por este acuerdo no habrá reforma previsional, no cambiará la edad jubilatoria y no afectará a los derechos de los jubilados conseguidos”. Además, el presidente expresó que “en la Argentina se acabaron los tarifazos, vamos a segmentar las tarifas ara que haya pago razonable y por esto es que el 10% de los usuarios de mayor riqueza dejen de percibir subsidios. Utilizaremos el índice de variación salarial para que las tarifas aumenten por debajo de este índice”.

Y, el mandatario nacional, agregó que “no habrá reforma laboral, los derechos de los trabajan no pueden alterados en contra de su beneficio. El derecho no puede nunca ser materia negociable y los vamos a defender de manera inclaudicable”.

Según Alberto, esto se logró luego de los valores obtenidos en la economía argentina. Es que, el presidente afirmó que “no detuvimos la obra pública en pandemia ni lo haremos en el futuro. La industria tuvo la recuperación más alta de la región, las automotrices tuvieron un crecimiento que fue de los más altos del mundo, las Pymes tuvieron una recuperación sostenida en estos últimos tres años que generó la mayor cantidad de empleo inédito en los últimos tres años”.

Agregó, también que “hubo más de 1.300 anuncios de inversiones de modo federal y en los que se invertirán más de 50 mil millones de dólares. En 2020 y 2021 se comenzaron a construir 85 mil viviendas y a diciembre del año pasado ya se entregaron 30 mil. El petróleo y la minería, tuvieron una marcada recuperación en el 2021 y tuvieron el mejor diciembre desde el 20111 logrando recuperación de empleo con Vaca Muerta y el Plan Gas como máximo motor en todo esto. El agro tuvo récord de producción en maíz, trigo y cebada, tuvimos el mayor valor de exportación de vino fraccionado”.

También dijo que “las 24 provincias incrementaron su empleo en la industria del software, dejando a las claras que el país tiene futuro. Y, desde fines del 2020 se viene creciendo y en el tercer trimestre del 2021 la tasa de desempleo fue las más baja en tres años y se incorporaron 440 mil personas en empleo registrado, siendo superior a las cifras de febrero del 2020 antes de la pandemia”.

Todo esto, según expresó el presidente en el Congreso, no fue “casual” y se dio gracias “a la campaña de vacunación masiva que generó estos números sean parte de una política sostenida y no fruto de un rebote como advierten algunos”.

En un plano autocrítico, el Presidente dijo que tuvo que enfrentar “dilemas que siempre he resuelto pensando en la salud y la vida de nuestra gente” en la emergencia de coronavirus, con la intención de “salvar la mayor cantidad de vidas” y admitió: “No soy infalible; lejos de ello, soy un ser humano. Me he equivocado en ocasiones, pero tengo la íntima tranquilidad que ninguna persona que habita nuestro país quedó sin la atención sanitaria”.

En ese marco, apuntó a los dirigentes opositores que criticaron las medidas sanitarias y a los medios de comunicación “dominantes” cuyas “voces detractoras” fueron “poco constructivas”. “Hemos vivido una crisis que no tiene precedentes. Querer politizar tamaña tragedia cargándole culpas a quienes tuvimos el deber de gobernar en ese instante de la humanidad, es tentador para algunos, pero es definitivamente inaceptable”, resaltó, luego de destacar nuevamente la campaña de vacunación “histórica” que atravesó el país.

Cerrando con el plano económico, Alberto Fernández, expresó que “en materia de política social, ratifico la intención de registrar las actividades de la economía popular, el impulso de un proyecto de Ley de Empleo Joven, y defiendo la eliminación progresiva de los programas sociales para transformarlos en puestos de empleo formales”.

Invasión rusa en Ucrania

Al iniciar su discurso, Fernández dijo hoy que "el mundo está conmovido" y que "la paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación Rusia sobre Urania". "El fantasma de una guerra vuelve a levantarse", dijo al hablar ante la Asamblea Legislativa y pidió hacer un minuto de silencio, por los muertos por la pandemia del coronavirus y la guerra.

En ese sentido, consideró que "la Argentina es parte de ese mundo y no puede escapar al contexto en el que está inmersa" y postuló: "La guerra, en un mundo que se ha globalizado, indefectiblemente genera consecuencias sobre nuestro país".

"Aun así, aun cuando esa realidad parece producir un enorme desaliento, estoy convencido que estamos viviendo un momento verdaderamente histórico para la Argentina. Un tiempo bisagra a partir del cual podemos construir el país que nos merecemos", enfatizó.

El jefe de Estado pidió un minuto de silencio por las víctimas del conflicto armado y de la pandemia de coronavirus. Mientras transcurrían los 60 segundos, Cristina Kirchner se dirigió a un legislador opositor y aseguró: “Hay que saber esperar”. En el inicio de la sesión hubo polémica porque Juntos por el Cambio había pedido la palabra y la presidenta del Senado no se la concedió.

Inflación

El presidente reconoció que “enfrentar la inflación es el principal desafío que tiene el Gobierno”, y consideró que “hay datos y logros que indican una recuperación de la economía” en los últimos meses.

Además, destacó que "la recuperación" de la economía "permitió revertir la caída generada por la pandemia de coronavirus", y afirmó que la reactivación productiva "fue una de las más importantes del mundo".

Espionaje

"En la Argentina de hoy cada uno piensa y dice lo que se le da la gana. El secreto no puede ser nunca más la excusa para que el Estado institucionalice un sistema de espionaje cuyo fin sea la persecución a opositores políticos o la extorsión. Ese es el entramado que la intervención de la AFI develó y denunció".

Corte Suprema

"La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis"

"Yo, como titular del Poder Ejecutivo Nacional, hice cuanto estuvo a mi alcance para poner fin a las malas prácticas que se observaban en el sistema judicial".

Reforma de la Justicia Federal

"Lamentablemente, el Proyecto de Ley de Reforma Judicial que envié en 2020 que fue aprobado por el Senado ahora ha perdido estado parlamentario. Lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave". "Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal".

Dura crítica a la justicia con los jueces de la Corte en el recinto

"No hay modo de combatir al crimen organizado sin un sistema judicial eficiente". "Queremos que el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos".

Pobreza

"Necesitamos reconocer también que hay problemas con el valor de los alquileres. Pensando en todos los argentinos y argentinas que hoy son inquilinos, le pido al Congreso de la Nación que asuma la tarea de avanzar en los cambios que sean necesarios para mejorar la ley actual y generar un mejor acceso a la vivienda".

Impulso a la ciencia y tecnología

"En los próximos días estaré enviando a este Congreso Nacional el proyecto de Ley del Plan Argentino de Ciencia y Tecnología 2030 que fue debatido y concertado con los actores de la comunidad científica, universitaria y productiva del país". "Cada peso invertido en educación es un peso invertido en el futuro de la Argentina".

Crecimiento

"Nuestro plan para este año indica que las exportaciones de bienes crecerán entre un 5% y un 13% respecto a 2021. En materia de servicios en 2021 se estiman unos 9.000 millones de dólares y también se prevé una mejora para 2022".

Swap con China

"Ayer he recibido la confirmación del gobierno Chino de que han accedido a nuestro pedido de ampliación y uso del Swap en función de lo expresado en la “declaración conjunta" que firmáramos en mi visita oficial".

Los diputados del PRO se fueron del recinto

Los legisladores del PRO dejaron las bancas y se fueron del recinto instantes después de que el Presidente le pidiera a la Justicia que investigue a Mauricio Macri por la deuda contraída con el FMI.