Alberto Fernández dijo que es "obligatoria" la cuarentena al regresar de un país en riesgo

El presidente Alberto Fernández determinó esta mañana que es obligatoria la cuarentena para los argentinos que provengan de los países de riesgo por el coronavirus, la enfermedad que ya provocó una muerte y 19 contagios en la Argentina.

"La persona que cumple la cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", dijo el presidente.

La lista está compuesta por: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia, Alemania y Estados Unidos.

"Evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia por el coronavirus. Ayer lo discutimos y lo vamos a resolver en los próximos días", indicó Fernández.

El Gobierno ahora analiza la suspensión de los espectáculos públicos.