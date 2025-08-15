Personal policial de la Comisaría 19ª detuvo en la mañana de este viernes a un hombre apodado “El Taza” en San Martín, luego de encontrarlo armado con un cuchillo tipo carnicero y una tijera de metal. El procedimiento se realizó a las 10.30 horas, durante recorridas de prevención y seguridad en calle San Isidro, a un kilómetro al norte de calle Laprida.

En ese lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre de apellido López, quien manifestó que esperaba a “El Taza” con intenciones de agredirlo con un arma blanca. El denunciante describió que el buscado vestía una campera azul y una cuellera amarilla, y que residía en el Barrio Independencia.

Con esos datos, el personal policial recorrió la zona y localizó en calle Pocito a un hombre con las características mencionadas. El sujeto reaccionó con nerviosismo y, al intentar evitar el diálogo con los uniformados, realizó un movimiento brusco, cayendo de entre sus ropas un cuchillo tipo carnicero de aproximadamente 50 centímetros de largo, cabo blanco y marca Tramontina.

Ante esto, los policías procedieron a la aprehensión del individuo, identificado como “El Taza”. Durante el palpado de emergencia, encontraron en su cintura, debajo del pantalón y cubierto por la campera, una tijera de metal con mango negro. Tanto el detenido como el denunciante fueron trasladados a la sede de la Comisaría 19ª para las actuaciones legales correspondientes.