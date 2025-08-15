Política > Por sus redes sociales
Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires
POR REDACCIÓN
Tal como se especulaba, Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. A través de un posteo en sus redes sociales, la ministra de Seguridad dijo: “Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”.
“Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, agregó.
Y continuó: “Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza”.
Luego, lanzó duras críticas contra la oposición: “Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”.
Sobre el final, afirmó que “bajo el liderazgo de Javier Milei” será candidata a senadora "para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado“.
"Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso“, completó.
Ya a fines del mes pasado, en medio de rumores que había despertado días antes un tuit de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había revelado que Bullrich sería candidata a senadora.
Durante una entrevista con Luis Novaresio, emitida por A24, el funcionario fue consultado al respecto y confió: “Creo que sí, por varios motivos. Es una dirigente que ha sumado mucho prestigio como ministra de Seguridad, que es reconocida”
En San Juan, el consumo de cocaína como droga de inicio en niños de 12 y 13 años encendió las alarmas. La Iglesia Católica, a través de grupos de contención y redes de asistencia, busca acompañar a las familias y rescatar a los jóvenes de las adicciones, en un contexto que el padre Andrés Rivero describe como “un flagelo comparable a una pandemia”.
En San Juan, el consumo de cocaína como droga de inicio en niños de 12 y 13 años encendió las alarmas. La Iglesia Católica, a través de grupos de contención y redes de asistencia, busca acompañar a las familias y rescatar a los jóvenes de las adicciones, en un contexto que el padre Andrés Rivero describe como “un flagelo comparable a una pandemia”.