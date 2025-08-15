El 14 de agosto de 2025 se creó en Aparecida, Brasil, la Alianza latinoamericana y caribeña de medios audiovisuales católicos (ALMA), una red que reúne a canales y productores de televisión de la región. El anuncio se realizó en el marco del Encuentro de responsables de televisiones católicas de América Latina y el Caribe, convocado por el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) a través del Centro para la Comunicación.

La iniciativa es el resultado de cuatro días de trabajo, desde el 11 al 14 de agosto, en el Hotel Rainha do Brasil, con la participación de 60 directores y jefes de producción de 27 televisiones católicas pertenecientes a 12 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. El encuentro tuvo como ejes el diálogo, el intercambio de experiencias y la construcción de un espacio común de colaboración.

Según los organizadores, ALMA busca consolidarse como un espacio colaborativo y de articulación en perspectiva sinodal, en comunión con las conferencias episcopales de la región y guiada por el Magisterio de la Iglesia. La actividad contó con el apoyo de la Comisión Episcopal de Comunicación de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y de Signis Brasil TV.

Durante el evento se abordaron temas como el papel de las televisiones católicas en América Latina y el Caribe, la comunicación en el Magisterio del papa Francisco aplicada a la televisión, la producción de contenidos para una Iglesia sinodal y los retos y oportunidades que presentan las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la Televisión 3.0.

Expertos y académicos compartieron sus conocimientos, entre ellos Dago García, vicepresidente de producción y contenido del Canal Caracol; el sacerdote Ramón Zambrano, director del Canal Cristovisión; Marcelo Bechara, director de Relaciones Institucionales de Globo; y Moisés Sbardelotto, doctor en Ciencias de la Comunicación y profesor en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais.

El encuentro también incluyó momentos de espiritualidad, como la peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida y la celebración de la eucaristía en el marco del Año Jubilar, en la que los participantes renovaron su compromiso con la misión evangelizadora de la Iglesia.