El presidente Javier Milei encabezó en la mañana de este viernes 15 de agosto de 2025 una reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, en la previa al vencimiento del plazo para el cierre de listas de las elecciones nacionales y en medio de la crisis generada por el fentanilo contaminado. El encuentro comenzó puntualmente a las 10 y, cerca de las 13, continuaba en formato de almuerzo, con la presencia de la mayoría de los ministros y secretarios presidenciales.

La convocatoria se realizó este jueves y, según fuentes oficiales, no estuvo motivada por una urgencia específica, sino que se enmarca en las reuniones semanales habituales. El propio Milei llegó media hora antes de la hora fijada, en un día no laborable que, remarcaron en la Casa Rosada, no fue considerado feriado. La dinámica recordó a lo ocurrido el jueves pasado, cuando el mandatario llamó a ministros y asesores a un encuentro sin previo aviso tras la derrota de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, que rechazó varios decretos de desregulación impulsados por el Gobierno.

En esta oportunidad, el contexto incluyó la crisis sanitaria provocada por el fentanilo, que dejó decenas de víctimas fatales y motivó varias reuniones del ministro de Salud, Mario Lugones, en la Casa Rosada durante la semana. El mandatario se refirió ayer por primera vez al tema en un acto en La Plata, vinculándolo con la gestión kirchnerista, mientras que el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que instó al juez Ernesto Kreplak a ordenar la detención del dueño del laboratorio HLB Farma, Ariel García Furfaro.

En la mesa estuvieron presentes, además de Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. No participaron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ambas ausentes por compromisos de agenda.