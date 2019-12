Alberto Fernández disse estar "preocupado" pela Venezuela: chamou a atenção sobre a Bolívia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O presidente Alberto Fernández afirmou hoje que está "preocupado" pela situação da Venezuela como corresponderia a qualquer caso de "atropelo ao Estado de direito", embora também chamasse a atenção sobre os conflitos no Chile e na Bolívia e advertiu que "de todo isso se fala menos".







"Estamos preocupados por qualquer avassalamento do Estado de direito", disse Fernández em entrevista televisiva e acrescentou que "também nos preocupa o que está acontecendo na Bolívia e no Chile, de todo isso se fala menos, mas também nos preocupa".







Nesse sentido, lembrou quando o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, "prendeu 800 pessoas em 2013, depois de uma manifestação", e o comparou com o mandatário chileno Sebastián Piñera, o qual "prendeu 2.500 pessoas" durante os incidentes dos últimos meses e "não acontece nada, ninguém diz nada".







"Eu tenho o melhor trato com Piñera, e se eu puder ajudar para que o Chile saia deste momento vou ajudar no que estiver ao meu alcance", referiu. Sobre a crise política e humanitária na Venezuela, Fernández declarou que "se Maduro avançou sobre os direitos individuais dos venezuelanos, ai vou estar eu reclamando".