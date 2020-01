Alberto Fernández disse que todo o norte argentino "merece reparação histórica".

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O presidente Alberto Fernández qualificou hoje de "inadmissível" que na Argentina "exista pessoas procurando onde dormir e onde criar suas famílias", enfatizou sobre a necessidade de que "a reparação histórica é merecida por todo o norte argentino" e afirmou que lutará para que "todos tenham o mesmo direito de gozar de água potável, criar os filhos e uma casa decente", quando inaugurava moradias na província do Chaco.



"A única Argentina que eu imagino em minha cabeça e que tenho em minha alma é uma Argentina que integra com trabalho todos os argentinos, todas as argentinas", afirmou Fernández em companhia do governador provincial, Jorge Capitanich.



Além disso, o Presidente enfatizou que "é inadmissível que na Argentina existam pessoas procurando onde dormir e onde criar suas famílias", e disse que lutará para que "todos tenham o mesmo direito, de gozar de água potável, criar seus filhos e uma casa decente", quando inaugurava moradias na localidade rural de Leonesa.



Fernández, acompanhado também pelos ministros do Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, e Desenvolvimento Territorial e Hábitat, María Eugenia Bielsa, manifestou: "Venho de uma cidade rica e opulenta, onde cada noite mais de 7 mil pessoas deambulam e procuram os tetos de um banco onde se amparar. Eu não quero mais viver nesse país, eu quero viver em um país onde todos tenham o mesmo direito".