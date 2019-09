Alberto Fernández regresó al país tras su gira por Europa

Este lunes a primera hora de la mañana volvió a la Argentina, Alberto Fernández luego de su gira por Europa. Cuando fue consultado por los periodistas dijo que hace tiempo que no tiene contacto con el presidente Mauricio Macri y evitó referirse al pedido de emergencia alimentaria de la oposición.

Fue en ese breve intercambio el que realizó con la prensa. Allí el candidato admitió que "hace un tiempo" que no dialoga con el Macri, aunque aseguró que no tiene problemas en hacerlo si su principal rival en las próximas elecciones lo llama. “Me contacto solo cuando el Presidente me llama", aseguró.

No obstante, se negó a opinar sobre los reclamos desde sectores sindicales y organizaciones sociales al jefe de Estado para que declare la emergencia alimentaria: "Vamos a esperar, estoy recién llegado, tengan paciencia y sepan entenderme".

El postulante opositor también reconoció que en todos los encuentros que mantuvo con mandatarios y otros funcionarios europeos el tema de la refinanciación de la deuda estuvo presente “porque es un problema de la Argentina".

Tras manifestar que arranca la campaña “con muchas ganas”, indicó: "Yo no soy tan soberbio para pensar que nosotros somos la solución (al problema de la deuda), aunque sí lo creo, pero no para andar diciéndolo”.

“Es lo que le estamos proponiendo a los argentinos, no volver al pasado sino, a partir de los problemas que tenemos, asumir aquella experiencia que fue que buena y ver cómo encaramos el futuro todos juntos para salir adelante”, agregó el ex jefe de Gabinete.

Fuente: Perfil.