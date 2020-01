Alberto Fernández replicó a Pablo Sirvén y le pidió colaborar para "poner fin a los que dividen"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández replicó hoy afirmaciones del periodista Pablo Sirvén sobre su visita a la localidad de Chapadmalal y le pidió que colabore "en poner fin a los que dividen".



El periodista del diario La Nación había dicho, a través de su cuenta de Twitter, que "no se me ocurriría decir que Fernández está de vacaciones porque se queda en Mar del Plata hasta el lunes", pero, sostuvo, lo "llamativo" era que "no lo marquen los que antes se rasgaban las vestiduras cuando (el ex presidente Mauricio) Macri iba un finde a Chapadmalal".



En ese sentido, el Presidente le respondió "sin ánimo de abrir una polémica" que había ido y regresado "en el día" desde Chapadmalal, en el marco de su actividad oficial.



"No busco discutir cómo se califica ese viaje en el que tuve reuniones también de trabajo. Solo busco proponerte que colabores en poner fin a los debates que dividen. Solo eso. Muchas Gracias", le dijo de manera directa también por Twitter.