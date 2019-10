Alemania busca tranquilizar a su comunidad judía tras ataque neonazi a una sinagoga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Alemania urgió hoy al país a defender a sus ciudadanos judíos al visitar el lugar de un letal ataque a una sinagoga en la ciudad oriental de Halle cometido durante la festividad de Yom Kippur, en medio de exigencias de los judíos alemanes de una mayor protección para su comunidad de la creciente violencia neonazi. La jefa de gobierno, la canciller Angela Merkel, buscó reforzar el mensaje al prometer desde Berlín "tolerancia cero" con el odio racista, mientras que autoridades dijeron hoy que el atacante quiso "cometer una masacre movido por el racismo y el antisemitismo", tenía cuatro kilos de explosivos y dejó un manifiesto con sus intenciones. El ataque de ayer, en el día más sagrado para el judaísmo, dejó dos muertos y renovó lo temores por el auge de la ultraderecha en Alemania, un país aún atormentado por el Holocausto, además de generar críticas por la ineficiente prevención policial. El atacante, un presunto neonazi alemán de 27 años, filmó el asalto y lo transmitió en vivo online por una plataforma de videojuegos. Las víctimas mortales, un hombre y una mujer, al parecer fueron elegidas al azar luego de que intentó sin éxito ingresar a la sinagoga disparando y arrojando bombas molotov contra la puerta. Las autoridades no han dado detalles sobre las víctimas, y solo han dicho que la mujer fue muerta en la calle frente a la sinagoga y el hombre en un local de comida turca cercano. El líder de la comunidad judía alemana, Josef Schuster, calificó hoy de "escandalosa" la ausencia de policías afuera de la sinagoga justo en Yom Kippur, luego de que miembros de la colectividad contaran cómo tuvieron que barricarse en el interior mientras esperaban a la policía, que tardó más de 10 minutos en llegar. En el templo había entre 70 y 80 personas. En Berlín, el fiscal general confirmó hoy la motivación ultraderechista del atentado y dijo que el atacante dejó un manifiesto donde explicó sus intenciones. "Stephan B. trató de cometer una masacre movido por racismo y antisemitismo", destacó el fiscal Peter Frank, citado por la agencia de noticias DPA. Medios alemanes han dicho que el apellido del hombre es Balliet. Frank indicó que el arrestado portaba varias "armas largas" al parecer de fabricación casera y tenía hasta cuatro kilogramos de explosivos en su auto. El fiscal agregó que, con la retransmisión en directo que hizo el atacante gracias a una cámara incorporada a un casco y con el manifiesto, pretendía una "repercusión global" y animar a otros a cometer hechos similares. El sospechoso quedó acusado de doble asesinato y de nueve cargos de tentativa de homicidio, dijo Frank. Alemania se ha enorgullecido del renacimiento de su comunidad judía desde que su régimen nazi asesinara a unos 6 millones de judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La comunidad ha crecido hasta los 225.000 miembros en gran parte gracias a un influjo desde la ex Unión Soviética tras la caída del Muro de Berlín. Merkel dijo que el Estado alemán y la sociedad civil deben hacer todo en su poder para evitar "el odio, la violencia y el desprecio por la vida humana". "Debe haber tolerancia cero", señaló en un sindicato en Berlín. Ayer por la noche, Merkel participó de una vigilia de solidaridad en la histórica sinagoga de Berlín. El presidente Frank-Walter Steinmeier, el jefe de Estado alemán, acompañado por el embajador israelí y funcionarios de Halle, depositó hoy una ofrenda floral frente a la sinagoga antes de reunirse en su interior con representantes de la comunidad judía. Más tarde dijo a periodistas que el país tenía el deber de proteger a los judíos residentes en su territorio, también a la luz de su responsabilidad en el Holocausto. "Debe quedar en claro que el Estado asume su responsabilidad por las vidas judías, por la seguridad de los judíos en Alemania", dijo. Pero líderes judíos dijeron que las palabras solas no alcanzan, luego de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, exhortara a las autoridades alemanas a "actuar con resolución contra el fenómeno del antisemitismo". Antes de la visita, Schuster criticó ásperamente la falta de guardia policial en la sinagoga. "Estoy convencido de que si hubiese habido allí protección policial, con toda probabilidad el asaltante no habría sido capaz de atacar un segundo sitio", dijo.