Policiales > En Rawson
Allanamiento por drogas: un detenido y secuestro de más de 1.7 kg de cocaína y marihuana
En un importante operativo contra el narcotráfico, el Departamento Drogas Ilegales (D-5), con el apoyo del Grupo Geras, llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio La Estación de Rawson.
Durante el procedimiento, las autoridades lograron el secuestro de una considerable cantidad de sustancias ilegales. Entre los hallazgos se incluyen marihuana y cocaína, sumando un peso total que supera los 1.7 kilos. Además de las drogas, los agentes incautaron otros elementos relevantes para la investigación, tales como cigarrillos de fabricación casera, papelillos para armarlos y un rallador metálico, entre otros objetos.
Como resultado directo del allanamiento, el propietario del inmueble, un hombre mayor de edad, quedó detenido. Este arresto representa un paso significativo en la lucha contra la venta y distribución de estupefacientes en la provincia.
