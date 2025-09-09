Publicidad
Policiales > En Rawson

Allanamiento por drogas: un detenido y secuestro de más de 1.7 kg de cocaína y marihuana

El Departamento Drogas Ilegales (D-5), en una operación coordinada con la Unidad Fiscal Federal de San Juan y el Grupo Geras, realizó un exitoso allanamiento en el barrio La Estación de Rawson, resultando en la detención de un hombre y el secuestro de más de 1.700 gramos de marihuana y cocaína, entre otros elementos.

Por Federico Mir Muñoz

Hace 2 horas
El momento de la detención del dueño de la vivienda allanada.

En un importante operativo contra el narcotráfico, el Departamento Drogas Ilegales (D-5), con el apoyo del Grupo Geras, llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio La Estación de Rawson.

La droga y demás elementos secuestrados.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron el secuestro de una considerable cantidad de sustancias ilegales. Entre los hallazgos se incluyen marihuana y cocaína, sumando un peso total que supera los 1.7 kilos. Además de las drogas, los agentes incautaron otros elementos relevantes para la investigación, tales como cigarrillos de fabricación casera, papelillos para armarlos y un rallador metálico, entre otros objetos.

Como resultado directo del allanamiento, el propietario del inmueble, un hombre mayor de edad, quedó detenido. Este arresto representa un paso significativo en la lucha contra la venta y distribución de estupefacientes en la provincia.

