A dos meses del accidente vial que lo dejó al borde de la muerte, Yutiel, el niño de 11 años que fue atropellado en Pocito, dio un nuevo paso clave en su recuperación: volvió a caminar sin muletas.

El hecho ocurrió el domingo 12 de octubre, cuando una camioneta Ford EcoSport embistió a un hombre y a su hijo mientras circulaban en bicicleta por Calle 5, metros antes del cruce con Lemos, en el límite entre Rawson y Pocito. El menor fue quien sufrió las lesiones más graves y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Yutiel ingresó en estado crítico, con múltiples politraumatismos, y fue intubado para mejorar su oxigenación. Durante su internación fue sometido a una compleja cirugía en la que le colocaron una prótesis en la pierna izquierda debido a la fractura de fémur.

Tras permanecer tres semanas internado, recibió el alta médica y continuó con el proceso de recuperación en su hogar. En las últimas horas, su madre, Dai Gatica, compartió en redes sociales videos donde se observa al niño caminando solo dentro de su casa, sin asistencia y visiblemente emocionado por el avance.

El registro muestra a Yutiel dando sus primeros pasos por sus propios medios, marcando un progreso significativo en su rehabilitación y en el objetivo de retomar, de manera gradual, una vida cotidiana.