El presidente Javier Milei participó este viernes del acto de cierre de año del streaming Carajo, el canal de YouTube conducido por Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, donde destacó el rol de Estados Unidos en el sostenimiento de su plan económico y aseguró que ese respaldo fue clave antes de las elecciones.

El evento se desarrolló con un escenario montado sobre la calle y una importante concentración de militantes identificados como las “Fuerzas del Cielo”. En el lugar también se observaron figuras vinculadas a La Libertad Avanza, entre ellas el escritor Agustín Laje y el cineasta Diego Recalde.

Publicidad

Durante su intervención, Milei afirmó que antes de los comicios de octubre la oposición intentó “romper el equilibrio fiscal” durante varios meses. En ese contexto, señaló que el acompañamiento internacional resultó determinante. “Fue muy importante la ayuda de Estados Unidos, el rol de Trump y Bessent, mientras los socios de la casta querían que todo reventara”, expresó.

El mandatario sostuvo que ese respaldo influyó en la percepción pública sobre la situación económica y aseguró que permitió sostener el programa en un escenario de alta incertidumbre. “El respaldo que nos dieron hizo que la gente piense que estaban mintiendo”, afirmó.

Publicidad

En otro tramo de su exposición, Milei defendió la política económica de su gestión y rechazó críticas sobre el impacto social del ajuste. “Es falso que no nos importan los pobres”, sostuvo, y señaló que el déficit fiscal fue una constante en la historia reciente del país. Según explicó, el control del gasto permitió corregir desequilibrios estructurales en los primeros meses de gobierno.

El Presidente también se refirió al proceso inflacionario y aseguró que los indicadores mayoristas muestran una desaceleración. En ese sentido, estimó que hacia mediados del próximo año la inflación podría comenzar con valores cercanos a cero. Además, remarcó que una hiperinflación al inicio de su gestión “hubiera sido demoledora” para el modelo económico.

Publicidad

En materia electoral, Milei destacó la implementación de la Boleta Única y la consideró un factor determinante para la última elección en la provincia de Buenos Aires. También resaltó la actuación de dirigentes de su espacio durante la campaña.

La participación del Presidente en el streaming se extendió por más de una hora y combinó definiciones económicas, referencias al escenario político y mensajes dirigidos a su militancia, en un acto que cerró el calendario político del oficialismo antes de fin de año.