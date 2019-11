Alquileres: faltan datos oficiales a nivel nacional y crece "la inquilinización de villas" en CABA

La falta de datos oficiales sobre la situación de los inquilinos a nivel nacional, los requisitos de ingreso como cuello de botella para acceder al alquiler formal y la "inquilizinación de villas" en las grandes ciudades, son algunas de las conclusiones de un informe presentado hoy por la Secretaría de Vivienda de la Nación que viene impulsando las políticas de "alquiler social" y "leasing habitacional".



"El alquiler social como política habitacional es todavía bastante resistido por los institutos provinciales de la vivienda", aseguró el secretario de Vivienda de la Nación Iván Kerr en una reunión con periodistas para presentar el informe "Alquiler Social como Política de Estado" elaborado a por la ONG "Habitat para la Humanidad" a pedido de esta dependencia gubernamental.



Es que "construir viviendas sociales es lo que se vino haciendo históricamente" para dar respuesta al déficit habitacional, "pero somos críticos de esto", dijo.



"En primer lugar, porque se construyen muchas viviendas en las afueras de las ciudades que no necesariamente generan inclusión social y porque dos tercios del déficit habitacional es cualitativo y no cuantitativo", dijo.



Pero para poder generar políticas de alquiler social que respondan a las necesidades de cada provincia, es necesario un diagnóstico como el que está elaborando Habitat para la Humanidad a partir de la información recolectada en cuatro ciudades -Mendoza, Salta, Rosario y CABA-.



Como resultado común a todas estas urbes se destacan "la ausencia de indicadores y registros y el escaso interés que el mercado ha tenido para cubrir la demanda de alquileres para la población de medianos y bajos ingresos", indica el informe.



Los actores consultados coinciden en que "los requisitos para ingresar a un contrato de alquiler representan una de las mayores dificultades, como también el desfase entre los precios del alquiler y los salarios promedio".



En relación a las diferencias entre ciudades, una de las responsables del estudio, la urbanista Guadalupe Granero dijo que mientras que "la inquilinización de villas y asentamientos es alta en la Ciudad de Buenos Aires e intermedia en Rosario; esto no ocurre en Mendoza y Salta".



"Por otro lado, en la ciudad de Buenos Aires los asalariados formales son los que pueden acceder a una vivienda vía mercado formal de alquileres sin el apoyo del Estado; mientras que en Salta o Mendoza ese sector que tiene ingresos muy bajos y necesita ayuda para conseguirlo", dijo.



Por su parte el director de Diseño de Proyectos de la Secretaría de Vivienda, Agustín Pascual Sanz, explicó que la mayor novedad introducida por la actual gestión en materia de política de vivienda fue "por primera vez tomar el tema de alquiler como una cuestión más dentro del abanico de soluciones habitacionales" pasibles de recibir apoyo estatal, dado que "es una de las formas de acceso a la vivienda más importante".



"Las políticas de alquiler social tienen como objetivo mejorar el acceso al alquiler y hacerlo sostenible: eso implica trabajar sobre la oferta y de la demanda, pero también para que haya cada vez menos alquileres precarizados y para que sea un camino intermedio para acceder a la propiedad", dijo.



El funcionario agregó que "una política de Estado en tema de alquileres tiene que tomar formas nuevas y ajustarse a las realidades y a las oportunidades": en este marco "el leasing es algo imperativo de desarrollar porque genera beneficios para todos", concluyó.