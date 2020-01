Ambrosini, nuevo presidente del Enacom, dijo que "no debe existir argentino sin acceso a internet,

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El flamante presidetne del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, aseguró que la suya será una gestión "federal, de consenso" en el país y remarcó que "no debe existir argentino sin acceso a internet", servicio al que definió como "herramienta de desarrollo social", de acceso a la educación y vinculación con el mundo.



“Los ejes de la nueva etapa del Enacom se alinean con la estrategia general de Gobierno", afirmó el funcionario en declaraciones a Télam al asegurar que la conexión a internet de todos los argentinos será central para el organismo que dirige.



Precisó que desde el Enacom "nos abocaremos a ampliar los espacios de diálogo con los sectores pymes y cooperativos, para dinamizar mediante el servicio universal y otros recursos regulatorios el aumento de la conectividad".



"Debemos acelerar la democratización de la banda ancha y la eliminación de la brecha digital; este es un elemento central para lograr la inclusión digital a todos y liberar las capacidades de los argentinos", agregó.



Ambrosini fue designado presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por el decreto 64 publicado ayer en el Boletín Oficial.



"Hoy hay una discriminación de oportunidades a partir del acceso a internet, excluye del ingreso a la sociedad del conocimiento", agregó.



Para ello, apuntó, "debemos aunar las voluntades de todos los operadores y actores del sector TIC (tecnologías de información y comunicaciones), con un objetivo superior: promover la digitalización de nuestra economía y sociedad, como uno de los motores del desarrollo".



Consultado sobre la situación del espectro radioeléctrico que utilizan las comunicaciones móviles y las fijas inalámbricas, como las redes wifi públicas, para conectar a internet, indicó que el "ordenamiento del espectro, en consenso y de acuerdo con las más positivas experiencias internacionales, es uno de los vectores que colaborará en este camino".



"Hasta lograr el despliegue de banda ancha fija que nos proponemos, la cobertura 4G es un acelerador imprescindible que no se puede seguir postergando; en esto trabajaremos en conjunto con las provincias, municipios y todos los estamentos necesarios para facilitar de forma definitiva los despliegues", añadió.



Y, remarcó que la gestión que va a encarar en el Enacom "será federal, de consenso, de diálogo pero ante todo ejecutiva; no existe más posibilidad de perder tiempo, que es retrasar nuestro futuro y privar a los argentinos del mismo y de oportunidades de acceso a una mejora de sus realidades”.