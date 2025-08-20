Publicidad
Publicidad

Policiales > En investigación

Amenaza de bomba en el Centro Cívico

Alrededor de las 13 horas una nueva amenaza de bomba alertó al Centro Cívico. Por el momento se investiga el hecho.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La gente saliendo del Centro Cívico tras la amenaza de bomba. Foto: DIARIO HUARPE.

Alrededor de las 13 horas, personal del Centro Cívico debió ser evacuado por una nueva amenaza de bomba. Por el momento, no se conocen muchos datos sobre el llamado, pero se está determinando si el hecho es real.

Cabe recordar que, hace unos meses, se realizó una amenaza de bomba. En aquel entonces se logró dar con con el autor del delito, un menor de 13 años, por lo que fue condenado.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS