Provinciales > Ejercicios breves
Centro Cívico realizó su primera pausa activa con el programa Activate Tour
POR REDACCIÓN
El hall principal del Centro Cívico fue escenario de la primera pausa activa realizada en este edificio, una propuesta que busca incorporar el movimiento físico a la rutina laboral.
La actividad se desarrolló bajo el eslogan “Más movimiento, más salud” y se enmarcó en el programa Activate Tour, impulsado por la Dirección de Deporte en la Comunidad de la Subsecretaría de Deporte Social, dependiente de la Secretaría de Deporte.
Desde las vacaciones de invierno, el Activate Tour recorre distintos puntos de la provincia ofreciendo propuestas de actividad física breve y accesible. En esta oportunidad, los trabajadores y trabajadoras del Centro Cívico participaron de una rutina de 10 minutos con ejercicios para activar el cuerpo, mejorar la postura y liberar tensiones.
La iniciativa busca concientizar sobre la importancia de incorporar pausas activas a la jornada laboral como hábito saludable. Además de ser un momento para moverse, la actividad fue una invitación a repensar la rutina diaria y recordar que el bienestar físico puede lograrse con acciones simples y sostenidas.
