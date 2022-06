El miedo de una pareja: ladrones amenazaron con mutilar a sus hijos y no quieren volver a su casa

El pasado 20 de mayo la familia Leiva fue víctima de un violento robo en el interior de su casa en un barrio cerrado del departamento de Rawson. Durante 30 minutos fueron rehenes de tres ladrones que los maniataron y encerraron en el baño y amenazaron con cortarles los dedos a sus pequeños hijos. Luego del traumático hecho, la familia asegura que no pudo volver a la casa.

La familia se encontraba en el interior de su casa en el Barrio Aristides II cuando tres sujetos armados ingresaron de manera violenta. En medio del forcejeo, David Leiva resultó herido con un corte en su cabeza producto de un culatazo. Exigiendo dinero, amenazaron a los padres con cortarles los dedos de la mano a sus hijos si no accedían.

Desde ese día la familia no volvió a dormir en su casa producto del miedo y la inseguridad que les genera no contar con elementos de seguridad, aseguró Leiva a DIARIO HUARPE. “Cuando entraron reventaron las rejas y no pudimos arreglarlo aún. Queremos colocar cámaras y alarma para sentirnos seguros”, dijo la víctima. En la actualidad, el matrimonio, junto a sus dos hijos de 2 y 5 años, se encuentran viviendo en la casa de los padres de David.

Intentando ayudar económicamente, familiares y amigos iniciaron una campaña para recolectar dinero buscando solucionar los problemas de seguridad y comprar una nueva herramienta de trabajo para David. “Entre las cosas que se robaron estaba mi computadora, de eso dependía mi trabajo”, dijo Leiva.

En cuanto a la investigación policial, destacó que no hubo grandes avances y que el cuchillo usado para amenazar a la familia no sirvió como prueba. “No aportó datos de huellas digitales”.

Los hechos delictivos dentro del barrio y en la zona no son nuevos. Los vecinos aseguran que en más de una oportunidad fueron víctimas de robos. Los ladrones son favorecidos por la poca presencia policial en la zona y alumbrado público. Luego de los reclamos publicados por este medio, los vecinos fueron recibidos el pasado lunes por el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga.

Durante la reunión se les prometió más seguridad con la construcción de una garita al ingreso del barrio. Por parte de la Municipalidad de Rawson se comenzaron con los trabajos de iluminación en la zona y limpieza de pastizales.