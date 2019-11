Andrés Rodríguez confirmó la presencia de Alberto Fernández este viernes en el plenario de la CGT

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El dirigente Andrés Rodríguez confirmó que el electo presidente Alberto Fernández concurrirá este viernes al plenario que tiene previsto realizar la CGT en su sede de la calle Azopardo al 800.



"Le hemos pedido la posibilidad de dirigir la palabra en el seno de la CGT y se comprometió para el viernes a las 11 de la mañana para dar un mensaje", aseveró esta mañana el líder de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).



Así lo expresó en declaraciones formuladas a Radio La Red, en las que indicó que, en su discurso, el mandatario electo seguramente pondrá el acento "en lo laboral y en lo económico-social".



"Vamos a esperar ese mensaje bastante ansiosos", sostuvo Andrés Rodríguez de cara a la cita de este viernes, de la que participarán distintas facciones de la central obrera, con miras a la encaminada reunificación de la central obrera.



Por otro lado, en la entrevista que brindó esta mañana, el dirigente de la UPCN dio un guiño a la posible designación de Claudio Moroni como ministro de Trabajo de la gestión de Alberto Fernández, al señalar que se trata de una persona "con experiencia y de buen contacto con el movimiento obrero".



"No tenemos nada que objetar. Los dirigentes tenemos una estima con él, y conoce tanto al movimiento sindical como a la función del Estado", aseveró Andrés Rodríguez.



Además, el dirigente cegetista mostró expectativas por la posibilidad de que, una vez asumido el gobierno del Frente de Todos, se pueda "instrumentar" la convocatoria a un diálogo en el que participen "todos los sectores comunitarios que tienen que ver con lo económico-social".



"Ojalá nos podamos reunir alrededor de una mesa y debatir claramente cómo se pueden ir generando soluciones para problemas que son bastante graves", expresó el titular de la UPCN en la entrevista que brindó esta mañana.



En este punto, sostuvo que la CGT "viene reclamando el diálogo incluso con el actual gobierno, pero, lamentablemente, hubo más conflicto que posibilidades de negociación".



En tanto, al ser consultado sobre medidas que, según versiones periodísticas, Alberto Fernández adoptaría una vez asumido el nuevo gobierno, Andrés Rodríguez entendió que se trata de "anuncios que no están para nada consustanciados".



De hecho, señaló que, seguramente, primero Fernández "tendrá que anunciar una política económica" y, una vez que estén definidas "las variables macroeconómicas", se podrá "desprender la posibilidad de un acuerdo" y, en el marco de ese acuerdo, se podrá ir definiendo "una recomposición lógica" de los salarios,



"Es muy prematuro hacer anuncios en esta época", postuló Andrés Rodríguez, quien, no obstante, se pronunció a favor de un compromiso de los empresarios de no despidos antes que una política para evitar la pérdida de puestos de trabajo basada en medidas como la doble indemnización.