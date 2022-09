Los escándalos en el Municipio de Angaco no paran. La mala relación del intendente, Carlos Maza Peze, no solo con los concejales opositores sino también con el resto de los ediles, marcan un rumbo sinuoso de la gestión del bloquista en el departamento. En medio de denuncias por sobreprecios y de vaciamiento de recursos y ante la falta de respuesta por parte del máximo mandatario departamental, miembros del Concejo Deliberante plantean llegar a la última instancia y llevarlo a juicio político, puesto que desde hace siete meses que el representante del poder ejecutivo municipal no rinde cuentas de sus gastos. DIARIO HUARPE habló con el presidente del concejo, Claudio Palacio y con la concejal Natalia Marín, quienes comentaron que no descartan hablar con el gobernador Sergio Uñac para oír su opinión respecto a la difícil situación política que atraviesa el departamento.

En abril pasado, una grave denuncia por sobreprecios en materiales de construcción cayó sobre Maza Peze. En junio, por otra parte, concejales denunciaron que los habían vaciado de recursos para poder trabajar. Ahora, el cuerpo legislativo departamental acusa al intendente de no rendir cuentas sobre los gastos que realiza en el departamento. Los partes diarios que reciben son de marzo, pero además, según explicaron Palacio y Marín, los pedidos de informe que presentaron durante las 16 sesiones que tuvieron durante el año nunca fueron respondidos. A esto se suma, conforme plantearon, que supuestamente el máximo mandatario de Angaco realiza cambios en partidas y subpartidas sin autorización del concejo, y que los asesores y secretarios no cobran sus sueldos desde hace seis meses.

Publicidad

Esta grave situación hizo que los concejales plantearan la opción de realizarle un juicio político a Maza Peze. La mala (o nula) relación del intendente con los ediles no solo es con los opositores, sino también con los que lo acompañaron en su gestión, según dijeron los consultados. Cabe aclarar que el cuerpo legislativo departamental está compuesto por Alejandro Paredes y Cecilia Naveda, quienes responden a los intereses de la gestión actual, y los opositores, Palacio, Marín y Valeria Olivera.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Marín manifestó, en este contexto, que desde el concejo están barajando la posibilidad de realizarle un juicio político a Maza Peze. “Los distintos bloques en el concejo necesitamos sentarnos a hablar y asesorarnos legalmente para ver cuáles son los pasos a seguir”, dijo.

Claudio Palacio es presidente del concejo deliberante. Foto: Gentileza.

En concordancia con su compañera, el presidente del cuerpo legislativo angaquero planteó que a posibilidad del juicio político está, pero que además necesitan hablar con la conducción provincial, es decir, Uñac, para oír su opinión respecto a la situación.

“No puede ser que los vecinos no tengan respuesta a sus problemas en nuestro departamento. Muchos se tienen que cruzar al departamento vecino, San Martín, para que Cristian Andino les dé una solución. ¿Cómo San Martín, con el mismo presupuesto que nosotros o tal vez menos, puede dar respuestas y nosotros no?”, expresó Palacio

Marín, por su parte, se mostró indignada por el manejo del dinero en el departamento. “Se gastan millones y nosotros no estamos enterados de nada. Nos entramos por los medios o por los vecinos lo que se hace en el departamento. Hace siete meses que no tenemos una respuesta. Nosotros siempre trabajamos por el departamento”, planteó.

Publicidad

Por lo pronto, los concejales de Angaco continúan trabajando, aunque, según sus propias palabras, “son un concejo anulado” por la falta de interés del intendente. “Maza Peze quiere eliminar el concejo deliberante. No sé cómo va a hacer para presentarse en otras elecciones. Va a salir a pedir el voto solo”, concluyó Palacio.