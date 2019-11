Angel de Britos y Papita se cruzaron días antes del casamiento

Ángel de Brito y Pampita protagonizaron un cruce tenso fuera de cámara en la grabación del Bailando.

Al enfrentamiento lo intentaron disimular con bromas y algunas risas, el mismo se produjo cuando Andrea Taboada se acercó a saludar a la modelo. De Brito la vio y bromeó diciendo "no estás invitada al casamiento Andrea, no insistas, ni después de las 12".

"Podés venir con Ángel. Llevala", contraatacó Pampita.

Ángel se desentendió enseguida: "No, yo no puedo, ya te dije que es después de las 12. Flor Peña va". "¿Pero por qué no podés ir un ratito?", trató de convencerlo Andrea.

De Brito no dio el brazo a torcer y le dijo a Pampita que "ya tengo otro compromiso".

"¿Qué compromiso? Traela", insistió la modelo.

"¡Te la mando si querés!", cerró De Brito dejando bien claro que no está entre sus planes asistir al casamiento.

FUENTE: TN