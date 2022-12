ANSES: ¿qué bono extra reciben los monotributistas en diciembre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social continua con el calendario de pago del mes de diciembre y, si bien los monotributistas no cobran ningún tipo de aguinaldo por ser empleados independientes, el organismo les ofreció durante septiembre, octubre y noviembre un extra.

Se trata de los monotributistas que cobran asignaciones familiares, en este caso, ANSES abonó desde septiembre un extra por hijo a quienes tienen salarios menores a $131.000 durante tres meses.

Publicidad

Para el mes de diciembre no se renovó ningún tipo de bono para monotributistas, es decir, no se renovó el bono para quienes cobran asignaciones familiares por lo tanto este sector no vio ningún beneficio.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Bono de jubilados

A diferencia de los monotributistas, los jubilados que acceden a los haberes mínimos en ANSES cobrarán durante diciembre, enero y febrero un bono de $10.000 para alcanzar los $60.000 mensuales. Luego, en el mes de marzo habrá un nuevo aumento por la Ley de Movilidad.