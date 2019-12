Ante la quita del IVA, Amas de Casa sostiene que no impactará en los bolsillos

El martes 31 de diciembre de 2019 vence el decreto del expresidente Mauricio Macri, que dispuso la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21% a productos básicos en agosto pasado.

Ante la baja de este beneficio, DIARIO HUARPE le consultó a la organización Amas de Casas sobre el impacto que ocasiona no contar más con esta medida. Al respecto, la presidente de la organización, Laura Vera dijo: “No creemos que este levantamiento de la medida vaya afectar más de lo que está afectado todo por la inflación”.

“Hace rato el 21% que se reducía, o el 10.5% de otros casos, ya fue absorbido por la inflación. De hecho, de los 14 productos había algunos que no subieron tanto y que a partir de la quita del impuesto comenzaron a subir. Fue una medida a las apuradas y no sirvió para nada, no alivió en lo más mínimo los bolsillos”, explicó Vera.