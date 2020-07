Antonella, la niña de 4 años que impulsada por la TV donó su pelo a personas con cáncer

Antonella tiene 4 años, todavía no sabe definir con sus palabras la solidaridad, pero con sus acciones ella demuestra ese valor cada vez que puede. Uno de sus últimos actos fue el de donar su pelo a FundaME para que con él puedan hacer pelucas para personas oncológicas.

—Mamá, ¿por qué ese nene no tiene pelo?

—Tiene una enfermedad que a cualquier persona le puede dar y por eso pierden el pelo.

—Yo lo tengo muy largo, se lo puedo dar.

Ese fue el diálogo que tuvo Cecilia Báez, de 30 años, con su hija Antonella mientras veían el canal 226 en DirecTV, Las Estrellas, y merendaban. En ese momento pasaron la publicidad de una novela en la que salía un nene con leucemia, a la niña le llamó la atención, así que le preguntó a su mamá el motivo.

Así fue que Cecilia empezó a averiguar cómo debía hacer para donar el pelo de su hija y en esas investigaciones se enteró que la trenza a entregar debía tener al menos 35 centímetros. La niña lo tenía hasta la cintura, pero aún no llegaba a la medida indicada, por lo que no les quedó otra opción que esperar.

Durante ocho meses la niña tuvo que esperar que el cabello le creciera. Foto: gentileza Cecilia Báez.

Fueron 8 meses de espera en los que la madre cuenta que todos los días su niña le decía: “Mamá llevemos el pelo” o “Mamá, ¿cuándo me van a cortar el pelo?" Hasta que a mediados de junio alcanzó el largo solicitado y pudo ir una peluquera a la casa a cortárselo.

“Yo pensaba que cuando se lo cortaran ella iba a llorar, pero no pasó, estaba feliz”, cuenta.

Antonella tras cortarse el pelo para donarlo. Foto: gentileza Cecilia Báez.

Ese proceso Cecilia lo fue transmitiendo a través de sus estados de WhatsApp. Muchos de ellos los vieron amigas peluqueras que le dijeron que optara por venderlo porque le podían llegar a pagar hasta $10.000, lo cual no aceptó. “No, no nos interesa venderlo. Yo quiero hacer lo que ella me dijo una vez. Además, si lo donábamos, hacíamos felices a muchos niños, adolescentes y grandes que están padeciendo esto y mucha gente lo ignora”, les respondió.

Llegó el 23 de junio y fueron a FundaME con la trenza de pelo color castaño oscuro. Cuentan que les agradecieron “muchísimo” porque “cuesta mucho que donen el pelo, mucho más con esto de la pandemia”.

Antes de salir de la institución a Antonella su mamá le sacó una foto con el banner que había en el ingreso. La niña estaba feliz con su acción, giraba la cabeza seguidamente y su pelo que quedó por arriba de los hombros, se movía con el viento y la fuerza del movimiento.

Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

“Ella no ve la dimensión del acto que tuvo, pero cuando sea grande sí la va a ver”, dice la mamá con una sonrisa en la cara.

Asegura que su hija es “muy solidaria para la edad que tiene” porque cada vez que tiene algo lo comparte con las amiguitas del barrio con las que suele jugar adentro de la casa. No hace distinción a la hora de compartir con los demás, por eso presta los juguetes y hasta divide las semitas o golosinas para que alcancen para todos los que estén presentes.

Antonella se sintió tan bien al llevarle al pelo a una persona que no tiene que ya le dijo a su mamá que quiere volver a donar, aunque tendrán que esperar que le crezca nuevamente.

Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

El después de la donación

A través de los estados de la red de mensajería más usada actualmente, Cecilia compartió el accionar de su pequeña. Rápidamente comenzaron a llegarle los mensajes de felicitaciones y hasta llamadas para escuchar la voz de niña.

Después de ver todo lo que desencadenó esto, una de las hermanas de Antonella –tiene dos más–, Nicole de 10 años, dijo que iba a dejarse crecer el pelo para también donarlo. Eso fue lo que incentivó a la mamá de ellas a difundir la historia.

“Ojalá la gente vea esto y quiera sumarse y hacer lo mismo. Hay que ser solidarios, eso es lo que les enseño a mis hijas porque eso es lo que las va a hacer grandes personas”, cierra Cecilia.

Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Los interesados en colaborar con FundaME pueden comunicarse al 4221429 o, personalmente en la sede de Avenida Sarmiento (prolongación Rivadavia) 1437 este en Santa Lucía. Desde la semana próxima comenzarán a atender de lunes a viernes en horario de 9 a 12 y desde las 15 a las 18.