Antonio Gasalla catalogó con una polémica frase a Verónica Llinás

Tenso momento fue el que se vivió al aire en el programa que conduce Antonio Gasalla. El capocómico entrevistó a Verónica Llinás, una de las tantas referentes del movimiento Actrices Argentinas.

En plena entrevista, ambos personajes salieron al cruce defendiendo su ideología y por un momento se creó un tenso clima en el estudio.

La charla al aire

Verónica Llinás: - Siempre lo dije. Para mí fue una inspiración y una oportunidad, un aprender muchísimo.

Antonio Gasalla: - Hay mucho cariño, porque a veces uno trabaja bien pero no se conecta. Yo te quiero decir que te saques el trapito verde. Vos sos una mujer igual, no necesitás…

Tras el cruce de ideas ambos se rieron y la actriz intentó responde con altura ante la imposición de su colega.

VL: - No te voy a dar bola, pero te quiero igual.

AG: - No me des bola, tampoco te digo eso, pero vos has tenido un marido maravilloso, que lo amaste, viajaste por el mundo. No sé dónde tenés la mujer golpeada vos.

En medio de la insistencia de Gasalla, Llinás le explicó sin tono de ironía el significado de utilizar el pañuelo verde, símbolo de la lucha por que el aborto en Argentina sea legal, seguro y gratuito.

VL: - El trapito verde básicamente no es por la mujer golpeada sino por la legalización del aborto.

AG: - No me vas a negar que el día que se juntaron como 80 eran todas mujeres súper realizadas desde que tenían 20 años.

VL: - Sí, pero yo creo que eso no tiene nada que ver.

AG: - No voy a discutir. Ya te lo dije. Chau, como sé que me vas a decir lo mismo que me decís hace 20 años.

VL: - Para no confundir: el trapo verde es por la legalización del aborto, que no tiene nada que ver con la realización o no realización de las personas.

Y la actriz agregó: "Él hace años que me dice cosas así. Yo me río, lo quiero, le doy bola, no le doy bola. Y vivimos queriéndonos a pesar de todo".