Anuncian paro del transporte urbano en la capital de San Luis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La semana comenzará en San Luis con un paro de los choferes de Transpuntano, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria municipal que presta servicios en la capital provincial.



Los trabajadores realizarán asambleas en punta de línea, de dos horas, el próximo lunes, en tres horarios diferentes, por lo que no habrá servicios en la ciudad en, al menos, 6 horas.



Según confirmó la Unión Tranviarios Automotor (UTA) San Luis, el servicio será interrumpido el próximo lunes de 7 a 9, de 12 a 14 y de 17 a 19, y de “no tener una respuesta podría extenderse”.



En total, serán 6 horas durante las cuales el servicio se reducirá “parcialmente”, según manifestó Iván Piñeyro, secretario general de la UTA a la prensa local por reclamos de “vieja data”, que incluyen falta de pagos de aportes, contribuciones a obras sociales y cargas sociales de la AFIP, diferencias salariales, y cuestiones que hacen a la libreta de trabajo, seguridad e higiene y al estado de las unidades.



La medida se tomó ante la falta de respuestas de la empresa y también de Relaciones Laborales a establecer una instancia de diálogo para resolver la deuda de aportes previsionales que registra Transpuntano para con todos sus trabajadores, aseguró el dirigente.



La UTA de San Luis había solicitado a Relaciones Laborales que convocara a las partes a una audiencia para tratar ese tema, pero el encuentro nunca fue programado.



Fernando Miranda, delegado gremial en Transpuntano, confirmó que, además, existe una gran preocupación de los conductores por el estado en que quedará el parque automotor de la empresa en la finalización de la gestión del intendente Enrique Ponce.



Miranda recordó que desde hace por lo menos un año Transpuntano dejó de pagar las cargas sociales de los choferes, lo que motivó que no puedan contar con obra social, cambiar de mutual o gestionar la jubilación.



“A nosotros nos hacen los descuentos, pero después no pagan a la AFIP”, indicó.



El miércoles último, la UTA anticipó a la prensa que se podrían llevar adelante estas medidas de fuerza y responsabilizó por ellas a Luis Zapata, actual director de Relaciones Laborales.