La psicóloga Anabela Serventi, en el programa "Te lo tengo que decir" transmitido en Huarpe Tv (19.2 de TDA), desmitificó la terapia de pareja y detalló las señales claves para buscar ayuda profesional.

La señal "más importante y primordial" es el cambio en el diálogo. Esto ocurre cuando uno evita expresar incomodidades ("No, para qué le voy a decir si me va a salir siempre con lo mismo") o busca evitar peleas, dejando de exponer su malestar. Para Serventi, la pareja así "dejó de ser ese sistema de sostén y confianza". Es paradójico no sentirse cómodo para expresar incomodidades en un vínculo que debería ser de apoyo, pues si se es vulnerable con amigos, también debería serlo con la pareja.

Otras situaciones que indican necesidad de terapia incluyen tener una "agenda oculta" (uno ya decidió separarse, pero propone terapia) o cuando uno quiere ir y el otro no, a menudo por prejuicios o malas experiencias previas, a diferencia de otras profesiones.

La experta también señaló el riesgo de "dar por sentado que todo está bien". La rutina o la falta de eventos extraordinarios pueden generar esta creencia, pero factores externos (problemas laborales, económicos, crisis de amigos) impactan directamente el vínculo. La llegada de los hijos es otro factor común que impulsa a terapia, al exigir acuerdos sobre crianza y la vida cotidiana.

¿Para qué sirve la terapia de pareja?

• Crear una nueva cultura de pareja y nuevos códigos de comunicación.

• Entrenar habilidades distintas de cada cultura individual (orden, economía, crianza).

• Separarse con integridad, ayudando a aceptar el fin de un ciclo o reformular la relación si hay daño mutuo.

• Retomar el contacto con las razones del enamoramiento inicial.

• Fomentar "citas" y encuentros sexuales para hablar de la pareja misma, no solo de la rutina.

¿Cómo funciona una sesión de terapia de pareja?

Anabela Serventi destacó la psicoeducación para derribar prejuicios, explicando que psicología es una ciencia y psicoterapia es una práctica con propósito. Los terapeutas adaptan los protocolos al estilo de cada pareja, incluso asignando "tareas para el hogar".

La alianza terapéutica, el vínculo con el profesional, es clave para la efectividad. Por ello, se aconseja "hacer casting de terapeutas" hasta encontrar uno cómodo, pero que "te interpele y te confronte" para desafiarte a hacer movimientos terapéuticos.

Las sesiones idealmente duran 90 minutos o más. Se establece un "encuadre" (contrato terapéutico), como no empezar sin todos presentes para evitar boicots. Serventi afirmó que las "mejores sesiones" son aquellas donde los consultantes no saben de qué hablar, pues el terapeuta usa dinámicas lúdicas, juegos o biografías. Considera el espacio terapéutico un "espacio pedagógico" donde la pareja aprende sobre su propio sistema. Los consultantes pueden llevar un cuaderno para un "manual de estrategias personales". En el paradigma sistémico, un equipo de hasta más de 10 terapeutas puede observar la sesión desde una "cámara Gessel" para intervenir.