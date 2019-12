Anuncian que en marzo habrá "un nuevo aumento para todos los jubilados"

El presidente Alberto Fernández rechazó que el Gobierno haya impulsado un "congelamiento a los aumentos de los jubilados" y anunció que en marzo habrá un incremento en todas las jubilaciones.

El mandatario hizo estas declaraciones en el programa La Cornisa, por América TV, tras la aprobación de la emergencia económica este sábado en el Senado, que puso fin al sistema de movilidad jubilatoria.

"No hay ningún congelamiento del salario de los jubilados. Lo único que se cambió es el cálculo de actualización del sueldo. Eso se suspendió, pero eso no quiere decir que se suspendan los aumento", enfatizó.

También indicó que "en diciembre hubo un aumento para todos casi del 9 por ciento; a las mínimas les dimos un adicional de 5 mil en diciembre y 5 mil en enero, y en marzo habrá un nuevo aumento".

"Decir que se anula una fórmula de indexación de los sueldos de los jubilados no quiere decir que no van a tener aumentos. Piensan que estoy loco que voy a tener a los jubilados, que los han dejado en la miseria, sin aumentos. Yo estoy preocupado por los jubilados, no ellos que los han dejado en la miseria", enfatizó.

Fernández, asimismo, afirmó que espera resolver "cuanto antes" la nueva fórmula de cálculo del incremento de haberes y añadió: "No tengo ningún interés en mantener la discrecionalidad en este tema".

El mandatario también indicó que van a cambiar las jubilaciones de privilegio en búsqueda de una "mayor equidad" y estimó que las de los regímenes especiales requerirán algún tratamiento diferenciado que podría ser legislativo.

En otro tramo de la entrevista, Fernández también volvió a hablar de su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Cristina cambió. Si ella no hubiera cambiado yo no sería presidente".

"Entre Cristina y yo somos amigos, nos peleamos 10 años como muchos en Argentina. Por eso yo siempre plantee su ejemplo para poner fin a la grieta", sentenció.

Consultado sobre si con el paquete de medidas que se aprobó en el Senado va a tener "superpoderes", respondió: "El Congreso va a trabajar un montón porque hay que cambiar muchas cosas que se hicieron en los años de Macri".

Ante la pregunta sobre si hereda una situación parecida a la de 2001, respondió que "un poco si", pero "no necesariamente igual". "En aquel momento teníamos una deuda en default y ahora estamos en un virtual default. Teníamos un problema de desempleo creciente y es lo que nos está pasando hoy en día. No teníamos un proceso inflacionario, en 2003, que ahora sí tenemos", expresó.

"Lo que gracias a Dios hoy no tenemos es el estallido social de 2001 porque todo ocurrió en el momento de la votación y la gente votó un cambio", agregó.