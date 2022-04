Anunciaron una pavimentación histórica en tres avenidas de Capital

Se espera que en menos de un año pueda comenzar la pavimentación de tres importantes avenidas que conectan los extremos este y oeste de Capital. Se trata de diferentes tramos de las avenidas Libertador, Ignacio de la Roza y Córdoba.

Este lunes se realizó la firma del convenio entre el municipio de la Capital y el Gobierno de la provincia que aportará los $561 millones que demandará esta obra, que catalogaron de histórica, ya que hace décadas que no se reparan estas arterias.

Durante el acto, el director de Vialidad, Juan Magariños, explicó que van a intervenir la Avenida Libertador desde Avenida Rawson a la plaza de Desamparados; en el caso de la Ignacio de la Roza la obra irá desde Mendoza hasta Urquiza. A esta obra se suma la de la avenida Córdoba, una arteria considerada clave desde la aparición de la Red Tulum, ya que ahora más colectivos circulan por allí; en este caso se renovará el pavimento entre las avenidas Rawson hasta Las Heras.

Sobre los tiempos que se manejan para hacer esta obra, Magariños contó que la firma de este convenio sirve para iniciar el proceso de aproximadamente un año en el que se generará el llamado a licitación, se adjudicará la obra y luego se dará inició a los trabajos.

Antes de terminar, Magariños le pidió a los vecinos y usuarios de la zona que tengan paciencia porque se viene un tiempo con algunas complicaciones para circular por los cortes de calle que se deberán hacer.

En unos meses se podría llamar a licitación para estas intervenciones. Las obras tienen un tiempo de ejecución previsto entre 6 y 8 meses y están planificadas en etapas sucesivas para incomodar lo menos posible y con la técnica ocupada en la repavimentación de Avenida Rawson.

"Van a sufrir durante meses de esta incomodidad, pero es una obra para mejorar la transitabilidad y la seguridad que necesitan los usuarios", aseguró el funcionario.

Por su parte, el intendente, Emilio Baistrocchi sostuvo que además de esta obra que se hace con fondos provinciales, la comuna está encarando un proceso de reparación de veredas desde Avenida Córdoba hasta Libertador entre Avenida Rioja y calle Catamarca. En esta zona se repararán las veredas y las tapas de las tazas para el arbolado. A esto se suma el ensanchamiento de veredas en calle Rivadavia.

Además, el municipio encarará la restauración de la Plaza 25 de Mayo, Baistrocchi indicó que en el principal paseo de San Juan han detectado complicaciones eléctricas, ya que el cableado no está soterrado, no hay riego por aspersión y "la fuente icónica no está como debería", reconoció el intendente.