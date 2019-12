Apuran trámites por un crédito de US$ 20 millones para la Ciudad de Buenos Aires

AGENCIA TÉLAM

El ex presidente Mauricio Macri aceleró en su último día como jefe de Estado los trámites para que la Ciudad de Buenos Aires disponga de un préstamo por US$ 20 milllones, otorgado por Fonplata (Fondo Financiero de la Cuenca del Plata).



Los recursos se destinarán a la “refuncionalización de la ex Cárcel de Caseros y acondicionamiento para la mejora en el funcionamiento operativo del Ministerio de Economía y Finanzas de la CABA”, según el decreto 891, firmado ayer por Macri y publicado hoy en el Boletín Oficial.



La norma aprueba el modelo de contrato a firmar por las autoridades porteñas y de Fonplata, que aprobó la operación el 15 del mes pasado, y está previsto un futuro aporte de US$ 52 millones y un aporte local de US$ 6,5 millones.



La obra, destacó el Fondo, “ayudará al desarrollo de la zona sur de la ciudad” y “acompañará los planes de descentralización administrativa e integración urbana del barrio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes”.



La inversión implica la construcción de un nuevo edificio de unos 42.000 metros cuadrados, que incluye la recuperación de la histórica construcción, cuya antigüedad data de 1877.



“Hasta hace casi dos décadas el lugar funcionó como cárcel y en la actualidad presenta un importante estado de deterioro y abandono”, recordó Fonplata.



“Luego de la recuperación del edificio, el Ministerio -que actualmente cuenta con diferentes oficinas ubicadas en distintos lugares- busca centralizar sus actividades en el predio para contribuir a la mejora de su funcionamiento operativo”.



Las obras prevén la restauración del primer anillo externo de la ex Cárcel de Caseros, que cuenta con protección patrimonial, y una vez remodelado el edificio agrupará la actividad de unos 4.700 trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



El ex presidio está emplazado en el barrio de Parque Patricios, en la zona sur de la ciudad, una de las menos desarrolladas.



“Con esta obra se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y ayudar a descomprimir la densidad de su área céntrica que alberga, también, la sede de la administración nacional”, destacó la información de Fonplata.