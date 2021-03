Luego de confirmar que será el nuevo referente de Sergio Massa y del Frente Renovador en San Juan, Franco Aranda, exintendente de Capital, criticó con dureza al actual jefe comunal Emilio Baistrocchi al decir que sino mejora su gestión tirará los candidatos del Frente Todos para abajo en las próximas elecciones legislativas. Además, reflotó la polémica por la peatonal y se animó a darle algunos consejos de cómo debe mejorar la gestión de gobierno.

“Baistrocchi criticó en campaña la peatonal y luego terminó sacándose la foto. Si yo hubiera gestionado con encuestas en la mano no me hubiera convenido hacer la peatonal, pero si le convenía a los sanjuaninos. Nos criticaban los árboles y ahí están con flores y creciendo, decían que se inundaba y en la última lluvia la ciudad se inundó entera y la peatonal no”, dijo Aranda en One Radio.

Al ser consultado sobre los dichos del gobernador Uñac en referencia a que cada uno de los intendentes plebiscitará su gestión en las próximas elecciones de medio término fue tajante al decir que “por supuesto que será así. Yo espero que la gestión de Capital mejore porque sino nos van a tirar los candidatos del Frente Todos para abajo”.

Además, fue más allá con sus declaraciones sobre la gestión del actual jefe comunal al apuntar que “yo ando por la calle, por el centro, camino por los barrios y hay falencias de todo tipo. La lluvia dejó un montón de barrios llenos de pozos. La inundación en la ciudad fue porque las cunetas estaban sucias, en los barrios la iluminación es mala porque no se podó a tiempo. Tiene que trabajar fuertemente para mejorar”.

Para cerrar sobre la gestión de Baistrocchi dijo que “mis criticas son constructivas y para que nos vaya bien (por el Frente Todos) sería bueno que recorra el departamento, que preste atención. Yo le tiré algunos tips para que mejore”.

Las declaraciones de Aranda no caerán en saco roto, aunque consideró que “las críticas en la política existen. La crítica es parte de la política. A mí Baistrocchi me criticaba la peatonal y se terminó sacando una foto y yo nunca me quejé”.

¿Aranda candidato en las PASO?

Ante el armado del Frente Renovador y la posibilidad de jugar en las PASO con el oficialismo local, Aranda, contó que “muchos hablan y esto es parte de la política, pero la realidad es que queremos algo serio, ir consolidándolo de a poco para sumarle al Frente Todos y apoyar al gobernador Uñac. En eso estamos pensando ahora y no en otra cosa. Si yo puedo ser candidato el tiempo lo dirá, no estoy armando el Frente Renovador para ser candidato”.