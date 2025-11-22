La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha puesto en marcha una reorganización del sistema de débitos automáticos que utilizan los monotributistas y autónomos para abonar sus obligaciones fiscales. Esta medida, ya vigente, busca optimizar el proceso de cobro tras identificar fallas frecuentes en las acreditaciones.

Las principales dificultades detectadas respondían a cuentas bancarias que estaban dadas de baja, inactivas o sin saldo suficiente. Con el nuevo esquema, ARCA pretende reducir estos errores, agilizar los cobros y evitar costos adicionales que se generan por cada rechazo en el débito.

Esta reforma afecta no solo a monotributistas y autónomos, sino también a quienes emplean personal doméstico. Uno de los cambios clave es el mecanismo de control implementado: si un pago por débito automático falla durante tres meses consecutivos, el organismo enviará una advertencia al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

En caso de un cuarto rechazo, la adhesión al débito automático será dada de baja de forma automática. Para quienes no tengan configurado el Domicilio Fiscal Electrónico, ARCA notificará por otros medios.

Además, la inscripción al débito automático ya no se realiza directamente en ARCA, sino que debe hacerse en el banco donde el contribuyente tiene abierta su cuenta. Si este trámite se completa antes del día 20 de cada mes, el débito comenzará a operar a partir del mes siguiente.

Con estas modificaciones, se recomienda a los contribuyentes revisar con mayor frecuencia el estado de sus cuentas bancarias para asegurarse de que estén activas y cuenten con fondos suficientes, ya que los rechazos pueden derivar en la cancelación automática del débito.

En caso de que la adhesión se cancele, será necesario realizar nuevamente el registro siguiendo los pasos establecidos por ARCA, con el fin de evitar interrupciones en los pagos y mantener un sistema más ordenado y eficiente.