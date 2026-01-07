Argentinos Juniors oficializó la incorporación del mediocampista Enzo Pérez como nuevo refuerzo del plantel, y la presentación oficial se realizó a través de un video difundido en las redes sociales del club que acompañó la llegada del experimentado futbolista con una sola y significativa palabra: “Jerarquía”.

El volante central mendocino, de 39 años, llega en condición de libre tras finalizar su vínculo con River Plate, y firmó contrato con el Bicho de La Paternal bajo un esquema de productividad hasta diciembre de 2026. En el material audiovisual de bienvenida se recorrieron momentos destacados de su extensa trayectoria y se resaltaron las cualidades que Argentinos espera potenciar en la temporada.

Publicidad

La elección de “jerarquía” como palabra para describir el arribo de Pérez no es casual: el club busca subrayar el peso futbolístico y la experiencia internacional del mediocampista, quien ganó títulos importantes a lo largo de su carrera y aporta liderazgo dentro y fuera de la cancha.

Pérez, que disputó gran parte de su carrera en clubes como River Plate, Estudiantes, Godoy Cruz y en el exterior, llega para reforzar el mediocampo de Argentinos, que afrontará la Copa Libertadores 2026 con ambiciones de avanzar en fases decisivas del torneo continental.

Publicidad

La incorporación del mendocino se suma a otras altas de jerarquía en el plantel y representa una apuesta estratégica del club para combinar experiencia y competitividad en una temporada que promete desafíos nacionales e internacionales importantes.

Con esta llegada, Argentinos no solo suma un nombre de peso, sino también garantiza un referente que puede guiar a los más jóvenes y fortalecer la identidad colectiva de un equipo que aspira a consolidarse en los torneos que se avecinan.