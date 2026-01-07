Un apostador desconocido cosechó una ganancia superior a los US$436.000 en la plataforma de predicción basada en criptomonedas Polymarket tras acertar una apuesta sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de Estados Unidos, según informes de medios internacionales.

El ganador, cuya identidad permanece anónima, realizó una apuesta de aproximadamente US$32.500 a que Maduro dejaría el poder antes del 31 de enero de 2026. El contrato, que tenía probabilidades bajas de éxito (inferiores al 7 %), repuntó drásticamente en las horas previas al anuncio público de la operación militar, y cuando el presidente Donald Trump confirmó la captura en su red social, el monto se tradujo en una ganancia de US$436.759 ≈, con un retorno de más de 1.200 % sobre la inversión inicial.

Publicidad

Los datos de Polymarket muestran que las probabilidades del mercado eran consideradas muy bajas la tarde del 2 de enero, pero aumentaron de forma abrupta horas antes del anuncio oficial, lo que sugiere movimientos de mercado poco habituales en este tipo de predicciones.

El hecho ha generado dudas sobre si se podría haber utilizado información privilegiada o no pública, dado lo oportuno y preciso de la apuesta. Expertos financieros y analistas han señalado que esta apuesta “tiene todas las características de una operación basada en información interna”, especialmente por el momento en que se realizaron las inversiones grandes y el bajo nivel de regulación de estos mercados.

Publicidad

Polymarket es un mercado de predicción descentralizado donde los usuarios compran y venden contratos ligados a posibles resultados de eventos reales, como elecciones, acontecimientos políticos o decisiones gubernamentales. La plataforma permite operar con criptomonedas y la identidad de los participantes puede permanecer anónima, lo que complica el rastreo de posibles irregularidades.

El episodio ha llamado la atención de legisladores en Estados Unidos, donde el congresista Ritchie Torres presentó un proyecto de ley para prohibir que empleados del gobierno con acceso a información no pública participen en mercados de predicción, con el fin de evitar conflictos de interés y uso de datos clasificados para beneficio financiero.

Publicidad

Además de este caso, otros usuarios también registraron ganancias menores con apuestas relacionadas con la salida de Maduro, y el fenómeno ha reavivado el debate sobre la necesidad de una mayor regulación de estas plataformas, que actualmente operan con menos controles que los mercados financieros tradicionales.