El presidente Javier Milei sostuvo este martes que, aunque su gobierno está “profundamente alineado geopolíticamente” con la administración de Donald Trump, no tiene intención de romper los vínculos comerciales con China, una de las principales potencias económicas del mundo.

La declaración se dio en el marco de una entrevista en Neura, donde Milei fue consultado sobre la relación internacional de la Argentina tras el apoyo explícito del país al operativo militar estadounidense que resultó en la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro. El presidente aclaró que mantener relaciones comerciales con China no contradice la alianza con Washington, y advirtió que ante la falta de claridad “si uno no es explícito, después hacen lecturas perversas”.

El mandatario respondió a los comentarios del senador estadounidense Marco Rubio, quien había agradecido el respaldo argentino contra el “narcoterrorismo” en el caso venezolano, una operación que China criticó por considerarla injerencista. Milei respaldó además el enfoque de Trump sobre el control del petróleo venezolano, argumentando que busca cortar el suministro a los “comunistas”, y cuestionó la honestidad intelectual de la izquierda sobre las reacciones de Cuba o Irán frente a Estados Unidos.

En sus declaraciones, Milei también describió la situación energética postoperativo: citó las palabras del propio Trump en redes sociales sobre la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos, que serían vendidos a precio de mercado y gestionados para “beneficio del pueblo venezolano y estadounidense”.

La postura de Milei refleja el intento de equilibrar dos vínculos globales estratégicos: por un lado, el alineamiento político y estratégico con Estados Unidos en temas de seguridad y geopolítica regional; por otro, la continuidad de relaciones económicas con China, socio comercial clave que ha mantenido intercambios significativos con la Argentina, a pesar de críticas externas sobre la influencia económica de Pekín en la región.

Expertos en relaciones internacionales sostienen que esta doble estrategia puede buscar maximizar beneficios comerciales sin comprometer alianzas políticas, aunque también obliga a una diplomacia delicada en un contexto global polarizado entre bloques de poder.