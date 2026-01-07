El gobierno nacional lanzó una promoción especial durante enero de 2026 para consumir combustibles con descuentos de hasta 30% y reintegros de hasta $25.000 en compras de nafta y gasoil en estaciones de servicio adheridas de todo el país, en el marco de programas de alivio del gasto para la temporada de verano.

Los beneficios incluyen descuentos directos de hasta 30% aplicables en el momento de la compra, así como hasta $25.000 de reintegro que pueden acreditarse en la tarjeta del usuario, dependiendo de cada tarjeta de crédito o débito adherida a la promoción y del monto de la compra realizada.

Para acceder a los beneficios, los usuarios deben pagar con tarjetas participantes que formen parte del acuerdo entre las entidades financieras, el gobierno y las empresas de estaciones de servicio, respetando los topes y condiciones establecidas para esta promoción de enero.

La iniciativa busca aliviar el impacto del gasto en combustibles para los conductores durante un mes tradicionalmente de alta demanda, en medio de la movilidad propia de las vacaciones de verano y el incremento en los desplazamientos por turismo interno.

Aunque los detalles completos de la propuesta (como límites por compra, techo de reintegro por tarjeta o estaciones adheridas) pueden variar según la entidad emisora de cada tarjeta, se espera que el plan motive un mayor consumo en nafta y gasoil con beneficios visibles al bolsillo del consumidor.

Los analistas del sector sostienen que este tipo de políticas de estímulo al consumo pueden contribuir a dinamizar la actividad económica local en temporada alta, beneficiando tanto a los usuarios finales como a las estaciones de servicio, y generando un efecto multiplicador en otros rubros ligados al turismo.