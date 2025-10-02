Publicidad
Argentina clasificó a octavos de final tras golear a Australia

La Albiceleste se llevó el triunfo con los goles de Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino y este sábado buscará asegurar el liderazgo del Grupo D ante Italia

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Alejo Sarco volvió a marcar y aseguró su presencia en los octavos de final del Mundial Sub 20. (Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

La selección argentina se llevó una valiosa victoria 4-1 contra Australia para asegurar su boleto a los octavos de final con una jornada de antelación en el Grupo D del Mundial Sub 20. Alejo Sarco y Tomás Pérez adelantaron al ganador y el descuento de Daniel Bennie instaló un manto de incertidumbre, pero la Celeste y Blanca liquidó el trámite a través de Ian Subiabre y Santino Andino.

El equipo de Diego Placente es el líder de la zona con puntaje ideal en dos presentaciones después del triunfo inicial frente a Cuba. Italia quedó segunda con cuatro puntos y lo siguen los cubanos (1) y Australia (0).

La Albiceleste volverá a jugar este sábado desde las 20 (hora argentina) contra la Azzurra en Valparaíso, mientras que los oceánicos cerrarán la primera fase ante los del Caribe en idéntico horario.

