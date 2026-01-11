Un colectivo de la empresa Autotransportes San Juan que viajaba desde San Juan hacia Mar del Plata quedó detenido por una falla mecánica y generó una extensa demora, según contó a DIARIO HUARPE Augusto Martínez, uno de los pasajeros del servicio. La unidad había salido a las 17 y se detuvo a las 19.20 en el límite provincial, justo en el cartel de ingreso a la provincia de San Luis.

De acuerdo al relato del pasajero, el inconveniente estaría vinculado a un problema técnico en el sistema del motor. “Nos quedamos por una falla mecánica, la térmica levanta temperatura, no saben con certeza qué pasó, puede ser que la manguera se tapó y larga el agua”, explicó Martínez al describir la situación que obligó a frenar la marcha del micro.

Tras quedar varados al costado de la ruta, se solicitó auxilio y desde San Juan salió otro colectivo alrededor de las 20.30 para continuar el viaje. Según la información que recibieron los pasajeros, la unidad de reemplazo llegaría cerca de las 22.30 al punto donde se encontraba el micro averiado, lo que implicaría un retraso estimado de unas tres horas, aunque no se descartaba que pudiera extenderse a cuatro, dependiendo del tiempo que demandara el trasbordo.

La demora generó preocupación entre los más de 30 pasajeros que viajaban en el servicio, ya que muchos tenían trasbordos previstos en San Luis. En varios casos, esos enlaces eran con otras empresas, por lo que existía el riesgo de que no se reconociera el inconveniente y se perdieran los pasajes ya comprados.

Además, algunos pasajeros debían llegar a Buenos Aires para cumplir con obligaciones pactadas, por lo que el retraso podía traducirse en la pérdida de un día completo. Ante este escenario, se dispuso que un colectivo del 20 de Junio se detuviera para trasladar a quienes debían realizar trasbordo en San Luis, con la intención de que pudieran intentar no perder sus conexiones, mientras aguardaban la llegada del relevo para continuar el viaje.