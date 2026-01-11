Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, la serie para ver en Disney Plus

La plataforma de streaming Disney+ ha fortalecido su catálogo con el estreno de la segunda temporada de Percy Jackson and the Olympians, una serie dramática de fantasía ideal para el público familiar.

Esta nueva edición, que debutó el 10 de diciembre de 2025, consta de ocho capítulos y se basa en el segundo libro de la saga de Rick Riordan, titulado "El mar de los monstruos". El estreno sucede al éxito de la primera temporada, lanzada el 19 de diciembre de 2023, la cual adaptó el volumen inicial, "El ladrón del rayo".

Publicidad

En esta etapa, la historia entrelaza la aventura con la mitología griega mediante tramas innovadoras donde el peligro acecha en cada ola. Según la reseña oficial ofrecida por Disney+: “Percy vuelve al Campamento Mestizo tras los eventos del rayo maestro, solo para descubrir que la barrera mágica del árbol de Thalia ha sido envenenada, dejando a todos los semidioses vulnerables ante un ataque inminente de monstruos”.

La situación se vuelve crítica cuando el protagonista descubre que su mejor amigo, Grover, ha desaparecido mientras buscaba al dios Pan. Para rescatarlo y salvar el campamento, Percy, Annabeth y su nuevo medio hermano Tyson deben emprender una misión suicida hacia el Mar de los Monstruos.

Publicidad

La producción advierte que los jóvenes héroes enfrentarán a criaturas legendarias y traiciones de antiguos aliados bajo el susurro del titán Cronos, debiendo decidir en quién confiar antes de que el mundo de los dioses colapse. Junto a este estreno, Disney+ también anunció la llegada de Camp Rock 3, revelando que contará con nuevos protagonistas.

El reparto de esta temporada incluye a Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood) y Daniel Diemer (Tyson).

Publicidad

El elenco se completa con Timothy Simons como Tántalo, Rosemarie DeWitt como Circe, Tamara Smart como Thalia Grace, Aleks Paunovic como Polifemo, Sandra Bernhard como Anger, Margaret Cho como Wasp, Kristen Schaal como Tempest, Charlie Bushnell como Luke Castellan, Dior Goodjohn como Clarisse La Rue, Courtney B. Vance como Zeus, Jason Mantzoukas como Dioniso, Glynn Turman como Quirón, Toby Stephens como Poseidón, Virginia Kull como Sally Jackson y Lin-Manuel Miranda en el papel de Hermes.