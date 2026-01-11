Las series para disfrutar este fin de semana en Disney Plus

El panorama del entretenimiento este 10 de enero de 2026 está liderado por Disney+, propiedad de The Walt Disney Company, que busca vencer en la "guerra del streaming" con un catálogo que integra a Pixar, Marvel, Star y National Geographic.

Actualmente, la plataforma cuenta con 157,8 millones de suscriptores, tras registrar una baja de cuatro millones respecto al trimestre anterior. Entre sus producciones más populares en Estados Unidos destaca en primer lugar TRON: Ares, que narra la misión de un programa de IA en el mundo real. Le sigue Percy Jackson y los dioses del Olimpo, donde el protagonista debe devolver el Rayo Maestro de Zeus.

Publicidad

Sobre esta saga, la plataforma detalló en su sinopsis: “Percy vuelve al Campamento Mestizo tras los eventos del rayo maestro, solo para descubrir que la barrera mágica del árbol de Thalia ha sido envenenada, dejando a todos los semidioses vulnerables ante un ataque inminente de monstruos”. Este estreno de ocho episodios basado en "El mar de los monstruos" coincide con el anuncio de Camp Rock 3.

El ranking se completa con Avatar: El sentido del agua, centrada en la familia Sully; la Avatar original del año 2154; y Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, con un mundo retrofuturista de los años 60 donde enfrentan a Galactus.

Publicidad

En el sexto puesto figura la docuserie Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era, que incluye a figuras como Ed Sheeran y Sabrina Carpenter. El top 10 cierra con Spider-Man: Cruzando el multiverso, TRON: Legacy, Ponte en mi lugar de nuevo y Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra.

Este despliegue de contenido contrasta con la inversión inicial del servicio, lanzado en 2019 y llegado a Latinoamérica en 2020, que incluyó producciones como The Mandalorian con un costo de 100 millones de dólares.